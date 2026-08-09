ஜாதி சான்றிதழ் விவகாரம்:தமிழ் அமைப்புகள் கோரிக்கை

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:57 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
மூணாறு:இடுக்கி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தமிழர்களான ஆதிதிராவிடர்கள் ஜாதி சான்றிதழ் எளிதில் பெற சுய சான்றொப்பம் முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
மாவட்டத்தில் தேவிகுளம், உடும்பன்சோலை, பீர்மேடு ஆகிய தாலுகாக்களில் தமிழர்கள் பல தலைமுறைகளாக வசிக்கின்றனர். அவர்களில் ஆதிதிராவிடர்கள் சான்றிதழ் பெற பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. குறிப்பாக கேரளாவில் 1950க்கு முன் வசித்த ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது. அதனை தாக்கல் செய்ய முடியாமல் மாணவர்களின் கல்வி, வேலை வாய்ப்பு பாதிக்கிறது.கேரள அரசு 1950ம் ஆண்டுக்கு முன்பான ஆவணங்களுக்கு பதில் இருவரை சாட்சியாக கொண்டு சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜாதி சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பிப்போர் அதே சமூகத்தை சேர்ந்த வயது முதியோர் இருவரை வி.ஏ.ஓ.,விடம் அழைத்து சென்று சாட்சியபடுத்தி கையொப்பமிட வேண்டும். இந்த நடைமுறையிலும் சிக்கல்கள் உள்ளன. இதனால் சான்றிதழ் எளிதில் பெறும் வகையில் விண்ணப்பிக்கும் நபரின் சுய சான்றொப்பம் முறையை அமல் படுத்த வேண்டும் என தமிழ் அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.