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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மேற்காசிய போரால் தார் விலை மூன்று மடங்கு ﻿ விலை உயர்வு: பலகோடி மதிப்பிலான ரோடு பணிகள் முடக்கம்

மேற்காசிய போரால் தார் விலை மூன்று மடங்கு ﻿ விலை உயர்வு: பலகோடி மதிப்பிலான ரோடு பணிகள் முடக்கம்

மேற்காசிய போரால் தார் விலை மூன்று மடங்கு ﻿ விலை உயர்வு: பலகோடி மதிப்பிலான ரோடு பணிகள் முடக்கம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:34 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:34 AM

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போடி: மேற்காசியா நாடுகளான ஈரான், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே நடக்கும் போர் காரணமாக தார் விலை மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் தேனி மாவட்டத்தில் ரூ. பல கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்க வேண்டிய தார்ரோடு பணிகள் முடங்கி உள்ளது. இப்பணிகளை மீண்டும் துவங்கிட டெண்டர் தொகை அரசு உயர்த்த வேண்டும் என ஒப்பந்ததாரர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை ரோடுகளில் ரோடு மேம்பாட்டு பணிகள் மேற் கொள்ளும் போது ரோடு மட்டத்தை உயர்த்தாமல் ரோட்டின் மேற்பரப்பை சுரண்டி எடுத்து விட்டு உரிய கனத்துடன் மேல்தளம் அமைக்க வேண்டும் என்பது அரசு உத்தரவு உள்ளது.

நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் போடி ஒன்றியம் ரங்கநாதபுரம் - -சிலமலை வரை ரூ 2.85 கோடி செலவில் புதிய பாலம், ரோடு அமைக்க ஜல்லி கற்கள் மேவி மூன்று மாதங்கள் கடந்தும் போர் சூழலால் தார் விலை உயர்வால் துவங்கிய பணி கிடப்பில் போடப்பட்டு உள்ளன. வலசத்துறை -- ஊத்தாம்பாறை வரை ரூ.1.50 கோடி செலவில் ரோடு, அணைக்கரைப்பட்டி-கல்லாறு வரை ரூ.1.20 கோடி செலவில் புதியரோடு, கோடங்கிபட்டி -- போடேந்திரபுரம் ரூ.1.10 கோடியில் ரோடு பணிகள் முடங்கி உள்ளன.

போடி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பல பகுதிகளில் ரூ. 5 கோடிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும் தார் விலை உயர்வால் பணிகள் கிடப்பில் உள்ளன. இதே நிலை மாவட்டம் முழுவதும் நிலவுகிறது. நெடுஞ்சாலைத்துறையில் சில ரோடு பணிகள் கிடப்பில் உள்ளன. இதனால் சேதமடைந்த ரோடுகளை பயன்படுத்தும் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் சிரமம் அடைகின்றனர்.

போர் சூழலால் விலை உயர்வு இதுபற்றி அதிகாரிகள் கூறியதாவது: போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால், ரோடு அமைப்பிற்கான தார் விலை மூன்று மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மாவட்டத்தில் ரோடு பணிகளை டெண்டர் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்கள் பணிமேற்கொள்ளாமல் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். ஒரு டன் தார் ரூ.40 ஆயிரம் முதல் ரூ.45 ஆயிரம் விலையில் இருந்தது. மேற்காசிய போர் காரணமாக டன் ரூ1.10 லட்சம் முதல் ரூ.1.25 லட்சமாக மூன்று மடங்கு விலை உயர்ந்துள்ளது. கூடுதல் விலை உயர்வை தாங்க முடியாத ஒப்பந்ததாரர்கள் ரோடு பணிகளை மேற்கொள்ளாமல் ஜல்லி கொட்டி மேவிய நிலையில் கிடப் பில் போட்டுள்ளனர்.

ஒப்பந்த தொகை உயர்த்திட வேண்டும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறுகையில்,'துவக்கிய ரோடு பணியை முடிக்கலாம் என்றால் தார் விலை மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. ரோடு பணியை துவங்கினால் ஒப்பந்ததாரருக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும். ஆகையால் தற்போதைய சந்தை விலைக்கு ஏற்ப ஒப்பந்த தொகையை உயர்த்திட வேண்டும். அல்லது அரசு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்தால் மட்டுமே ரோடு பணியை முடிக்க இயலும். ஒப்பந்த தொகை உயர்த்தி வழங்கிட அரசு முன்வர வேண்டும்,' என்றனர்.

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