ரசாயன பூச்சி கொல்லி பயன்படுத்தாமல் ஏலக்காய் சாகுபடிக்கு இலக்கு: தோட்ட அளவில் கண்காணிக்க ஸ்பைசஸ் வாரியம் திட்டம்
ரசாயன பூச்சி கொல்லி பயன்படுத்தாமல் ஏலக்காய் சாகுபடிக்கு இலக்கு: தோட்ட அளவில் கண்காணிக்க ஸ்பைசஸ் வாரியம் திட்டம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:34 PM
கம்பம்: இடுக்கி மாவட்டம்,தமிழக பகுதிகளில் ரசாயன பூச்சி கொல்லி பயன்படுத்தாமல் 'நஞ்சில்லா ஏலக்காய்' சாகுபடியை அமல்படுத்த ஸ்பைசஸ் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் தர நிர்ணய அளவிற்கு ஏற்றார் போல் ஏலக்காய் உற்பத்தி செய்வும் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர்.
நறுமண பொருள்களின் ராணி என ஏலக்காய் அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் கேரளா, தமிழ் நாடு மற்றும் கர்நாடகாவில் மட்டும் ஏலக்காய் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்தியில் 70 சதவீதம் கேரளாவில் உற்பத்தியாகிறது.
மத்திய வர்த்தகம், வேளாண் அமைச்சகங்கள் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பீர்மேடு, உடுப்பன்சோலை, தேவிகுளம் தாலுகாக்களை 'கார்டமம் ரிசர்வ்'என அறிவித்துள்ளது. காரணம் இந்த 3 தாலுகாக்களில் மட்டும் 2 லட்சம் ஏக்கரில் ஏலக்காய் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஏலக்காய் முக்கிய பணப்பயிர் ஆகும். தற்போது ஏலக்காய் சராசரியாக கிலோ ரூ.3 ஆயிரம் வரை விற்பனையாகிறது.
வளைகுடா , ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்திய ஏலக்காய்கள் அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ஏலக்காய் அந்தந்த நாட்டு துறைமுகங்களில் தரப்பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு அதிகமாக ரசாயன பூச்சி கொல்லி மருந்து, உரங்கள் பயன்படுத்தியது உறுதியானால், அவற்றை மீண்டும் இந்தியாவிற்கு திருப்பு அனுப்புகின்றனர். இதனால் வியாபாரிகளும், விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
ஸ்பைசஸ் வாரியம் புதிய திட்டம்.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண ஸ்பைசஸ்வாரியம் புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளது. இது பற்றி வாரிய சேர்மன் சங்கீதா கூறியதாவது, ஏலக்காய் அதிகம் உற்பத்தியாகும் பகுதிகளில் நவீன ஆய்வகங்கள் அமைத்து, களத்திலேயே ஆய்வு செய்ய உள்ளோம். இது தவிர ஏலக்காயிலிருந்து மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்துவது, தோட்ட அளவில் ரசாயன பூச்சி கொல்லி மருந்துகள் தெளிப்பதை கண்காணிக்க குழுக்கள் அமைப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
நாடு முழுவதும் வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 10 ஸ்பைசஸ் பார்க்குகளில், அனைத்து பணிகளையும் இயந்திர மயமாக்கப்பட உள்ளது. கம்பமெட்டு அருகில் உள்ள புத்தடி பார்க்கில் இந்த வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக உலக வங்கி,சர்வதேச நிதியகத்திடம் நிதி கேட்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்பைசஸ் வாரியத்தின் இலக்கு 'நஞ்சில்லா ஏலக்காய்' ஆகும். அதாவது ரசாயன பூச்சி கொல்லி மருந்துகள் பயன்படுத்தாமல் ஏலக்காய் சாகுபடி செய்வதாகும். மேலும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் தர நிர்ணய அளவிற்கு ஏற்ப ஏலக்காய்களை சாகுபடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்து பணிகளை துரித படுத்தி உள்ளோம் என்றார்.