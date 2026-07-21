﻿ டாஸ்மாக் பணியாளர்களை தாக்கி ரூ.3 லட்சம் கொள்ளை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:40 AM
தேவதானப்பட்டி: தேனி மாவட்டம், தேவதானப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர் ராஜா 52, விற்பனையாளர் செந்தில்செல்வன் 50, ஆகியோரை கட்டையால் தாக்கி ரூ.3 லட்சத்தை கொள்ளையடித்த இருவரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
தேவதானப்பட்டி அருகே அட்டணம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ராஜா. இவர் கெங்குவார்பட்டி, புஷ்பராணி நகரில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடை சூப்பர்வைசர். இதே கடை விற்பனையாளர் செந்தில்செல்வன். இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு 11:50 மணிக்கு டாஸ்மாக் கடையை மூடிவிட்டு, விற்பனையான ரூ.3 லட்சத்தை எடுத்து கொண்டு டூவீலரில் வந்தனர். இப் பணத்தை இன்று காலையில் வங்கியில் செலுத்துவதற்கு சூப்பர்வைசர் ராஜா டூ வீலரில் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்ல இருந்தார்.
பெரியகுளம் டி.கள்ளிபட்டியைச் சேர்ந்த செந்தில்செல்வனை, தேவதானப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே உள்ள அரிசி கடை பஸ் ஸ்டாப்பில் இறக்கி விட்டார். அப்போது அங்கு டூவீலரில் வந்த இரு மர்மநபர்கள் இருவரையும் கட்டையால் தாக்கினர். இதில் டூவீலரை நிறுத்தி விட்டு இருவரும் ஓடினர். மர்மநபர்கள் டூவீலரின் சீட் கவரிலிருந்த ரூ.3 லட்சத்தை கொள்ளையடித்து சென்றனர். ராஜா புகாரில் தேவதானப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.