/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:54 PM
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தேனி: தேனி கருவேல்நாயக்கன்பட்டியில் உள்ள டாஸ்மாக் அலுவலக வளாகத்தில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
இத்திட்டத்தை வாபஸ் பெறும் வரை பணிக்கு செல்ல மாட்டோம் என கோஷமிட்டனர். கூட்டுக்குழு மாவட்ட செயலாளர் சுந்தர பாண்டியன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாகிகள் முத்து கணபதி, மாரிமுத்து, மணிகண்டன், முருகன், டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், உதவி விற்பனையாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். இந்த போராட்டாத்தால் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன.