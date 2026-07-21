﻿ வாலிபருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:41 AM
தேனி: தேனி அருகே கிராமத்தை சேர்ந்த வாலிபருக்கு போக்சோ வழக்கில் 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
தேனி அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி தாயாருடன் பாட்டி வீட்டில் வசித்தார். அவரது 27 வயதான தாய் மாமன், திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி சிறுமியை பலாத்காரம் செய்தார். இதனால் கர்ப்பமடைந்த சிறுமிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. சிறுமியின் தாயார் ஆலோசனையில் குழந்தையை வேறு ஒருவருக்கு விற்பனை செய்தனர். குழந்தையை வாங்கியவர், வளர்க்க முடியாமல் குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தார்.
குழந்தைகள் நலத்துறையினர் புகாரில் சிறுமியிடம் போலீசார் விசாரித்தனர். சிறுமி வாக்குமூலத்தின் பேரில் சிறுமியின் தாய் மாமன், சிறுமியின் தாய் மீது தேனி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். வழக்கு விசாரணை தேனி சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இதில் தாய்மாமனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி எழில் நேற்று தீர்ப்பளித்தார். மாநில அரசு சிறுமிக்கு ரூ. 5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.