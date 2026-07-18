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﻿ தேர்தலுக்காக போலீசார் அமைத்த தற்காலிக நிழற்குடை; தேர்தல் முடிந்தும் அகற்றாததால் சிரமம்

﻿ தேர்தலுக்காக போலீசார் அமைத்த தற்காலிக நிழற்குடை; தேர்தல் முடிந்தும் அகற்றாததால் சிரமம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:28 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:28 AM

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கூடலுார்: தமிழக கேரள எல்லையான குமுளியில் தேர்தலுக்கு கேரள போலீசார் சோதனைக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக நிழற்குடை இதுவரை அகற்றாததால் நெரிசல் தொடர்ந்துள்ளது.

தமிழக கேரளாவில் சமீபத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்காக எல்லைப் பகுதியான குமுளியில் கேரள போலீசார் வாகன சோதனைக்கு தற்காலிக நிழற்குடை அமைத்திருந்தனர்.

கேரளாவில் இருந்து தமிழகம் செல்லும் வாகனங்களும், தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா செல்லும் வாகனங்களும் இப்பகுதியில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

தேர்தல் முடிந்து பல மாதங்கள் ஆகியும் இதுவரை கேரள போலீசார் தற்காலிக நிழற்குடையை அகற்றவில்லை. குமுளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகில் கலால்துறை மற்றும் வணிகவரித்துறை சோதனைச் சாவடியில் வழக்கமாக சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

ஆனால் தேர்தலுக்காக அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக நிழற்குடையில் தற்போது நிரந்தரமாக சோதனை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் தொடர்ந்து வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. நெரிசலை ஏற்படுத்தும் தற்காலிக நிழற்குடையை உடனடியாக அகற்ற இடுக்கி மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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