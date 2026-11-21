தேனி மாவட்டத்தில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கலக்கம்: நூல், மூலப் பொருட்கள் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
தேனி மாவட்டத்தில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கலக்கம்: நூல், மூலப் பொருட்கள் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:58 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:08 PM
ஆண்டிபட்டி: நூல் மற்றும் மூலப் பொருட்கள் விலை தொடர்ந்து உயர்வதால் தேனி மாவட்டத்தில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் வியாபாரப் போட்டிகளை சமாளிக்க முடியாமல் கலக்கமடைந்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம், கொப்பையம்பட்டி, முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம், லட்சுமிபுரம் சண்முகசுந்தரபுரம், வடுகபட்டி, மேல்மங்கலம் பகுதிகளில் கைத்தறி பெடல் தறி, விசைத்தறிகளில் பல்வேறு ரகங்களில் ஜவுளிகள் உற்பத்தியாகிறது. தேனி மாவட்டத்தில் உற்பத்தியாகும் வெள்ளை, கலர் வேட்டிகள், காட்டன் ரக சேலைகள் ஈரோடு ஜவுளி சந்தைக்கும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஆன்லைன் மூலமும் பலரும் வியாபாரத்தை தொடர்கின்றனர். கடந்த காலங்களில் சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம் பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெள்ளை, கைலி வேட்டிகள் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. ஜவுளி தொழிலில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் அவ்வாறான ரகங்கள் உற்பத்தி குறைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து உற்பத்தியாளர்கள், வியாபாரிகள் வியாபாரத்தின் தன்மையை மாற்றிக் கொண்டனர்.
காட்டன் ரக சேலைகளுக்கு வரவேற்பு
தற்போது இப்பகுதியில் 60, 80 ம் நம்பர் நைஸ் காட்டன் ரக நூல்கள் மூலம் பல்வேறு டிசைன்கள், வண்ணங்களில் உற்பத்தியாகும் சேலைகளுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நூல் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் விலை கடந்த சில மாதங்களில் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. மூலப் பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு தக்கபடி உற்பத்தியாளர் ஜவுளிகளுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்யும்போது வியாபாரத்தில் போட்டிகளை சமாளிக்க முடியாமல் உற்பத்தியாளர்கள் தவிக்கின்றனர்.
மூலப்பொருட்கள் விலை 20 சதவீதம் உயர்வு
உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது:
கடந்த சில மாதங்களில் நூல், ஜரிகை, கோன் ஆகியவை 20 முதல் 30 சதவீதம் விலை உயர்ந்துள்ளது. சாயம், பசை ஏற்றுதல் ஆகியவற்றின் செலவும் அதிகரித்துள்ளது. தறிகளுக்குத் தேவையான உதிரிபாகங்கள் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் உற்பத்தியாகும் ஜவுளிகளுக்கு அடக்க விலை அதிகரிக்கிறது. உற்பத்தியான ஜவுளிகள் விலை உயரும் போது வியாபாரத்தில் சுணக்கத்தை சரி செய்ய சில மாதங்களாகிறது. நெசவாளர்களுக்கான கூலி நிர்ணயமும் மற்ற மாவட்டங்களை விட தேனி மாவட்டத்தில் கூடுதலாக உள்ளது. நெசவாளர்களுக்கான கூலி உயர்வு ஒப்பந்தமும் அடுத்த மாதம் முடிகிறது. புதிய கூலி உயர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படும்போது உற்பத்திக்கான அடக்க விலை இன்னும் அதிகமாகும். நூல் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வுக்கு தக்கபடி ஜவுளி விலையை உயர்த்தினால் வியாபாரத்தில் சிக்கல் ஏற்படும். சிறு ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களுக்கு அரசு மானிய விலையில் நூல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.