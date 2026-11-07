ஆன் லைன், இலவச பஸ் திட்டத்தால் வர்த்தகம் சரிவு: ஜவுளி வியாபாரிகள் அதிருப்தி
ஆன் லைன், இலவச பஸ் திட்டத்தால் வர்த்தகம் சரிவு: ஜவுளி வியாபாரிகள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:54 PM
மூணாறு: பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம் திட்டம், ஆன்லைன் வர்த்தகம் ஆகியவற்றால் பண்டிகை கால ஜவுளி வியாபாரம் கடும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
கேரளாவில் முதல்வர் சதீசன் தலைமையில் ஐக்கிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இந்த அரசு பிரியதர்ஷினி எனும் திட்டத்தில் அரசு பஸ்களில் பெண்களுக்கு இலவச பயண திட்டத்தை ஜூன் 15ல் நடைமுறைபடுத்தியது. அத்திட்டம் மூலம் தொலை தூரம், வெளி மாநிலங்கள் வரை பெண்கள் இலவசமாக பயணித்து வருகின்றனர். அதன் மூலம் பெண்கள் பயனடைந்து வரும் நிலையில் பெரும்பாலானோர் சுற்றுலா உள்பட பொழுது போக்கிற்காக பஸ்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். அதனை உறுதி செய்யும் வகையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மூணாறில் பூத்த நீலக் குறிஞ்சி பூக்களை கொல்லம், திருவனந்தபுரம் உள்பட தொலை தூர பகுதிகளில் இருந்து பெண்கள் கூட்டமாக பஸ்களில் வந்து பார்த்து சென்றனர்.
மூணாறில் இருந்து தேனி, உடுமலைபேட்டை ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் கேரள அரசு பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணித்து வருகின்றனர். அதனை சாதமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட பெண்கள் தேனி, உடுமலைபேட்டை பகுதிகளுக்கு சென்று ஜவுளி, பலசரக்கு உள்பட அத்தியாவசிய பொருட்களை வங்கி வருகின்றனர். இது தவிர ஆன் லைன் வர்த்தகமும் அதிகரித்து வருகிறது. இது போன்ற காரணங்களால் மூணாறு உள்பட ஒரு சில பகுதிகளில் வர்த்தகம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மூணாறில் பிற வர்த்தகத்தை விட ஜவுளி வர்த்தகம் சற்று சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
இந்தாண்டு ஓணம் பண்டிகையின்போது கடந்தாண்டை விட 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை வர்த்தகம் குறைந்தது. தற்போது இதே நிலையில் தீபாவளி வர்த்தகத்திலும் சரிவு ஏற்பட்டதால் ஜவுளி வர்த்தகர்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.