வேளாண் விரிவாக்க மையம் பணி முடித்து பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை
வேளாண் விரிவாக்க மையம் பணி முடித்து பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை
UPDATED : அக் 28, 2026 11:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:46 PM
தேனி: கடமலைக்குண்டுவில் ரூ.2.5 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையம் பயன்பாடு இன்றி காட்சி பொருளாக உள்ளது.
ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் வேளாண், தோட்டக்கலை, வேளாண் பொறியியல் துறை, அரசு விதை விற்பனை நிலையம் என அனைத்து சேவைகளும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு இடத்தில் கிடைக்க ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. கடமலைக்குண்டுவில் ஓராண்டிற்கு முன் ரூ.2.5 கோடி மதிப்பில் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையம் அமைக்கும் பணி துவங்கியது. கட்டுமான பணிகள் முடிந்து மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஆகியும் இம்மையம் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. வேளாண், தோட்டக்கலை, வேளாண் பொறியியல் துறை வட்டார அலுவலகங்கள் பல இடங்களில் வாடகை கட்டடங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது. அலுவலகங்கள் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் விவசாயிகளும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர். வேளாண் துறையினர் கூறுகையில், 'கட்டட கட்டுமான பணிகள் முடிந்தாலும் மின் இணைப்பு, சுற்றுச்சுவர், அலுவலகங்களுக்கு தேவையான மேஜைகள் உள்ளிட்டவற்றிற்கான பணிகள் நிறைவடையாததால் அலுவலகம் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளது,' என தெரிவித்தனர்.