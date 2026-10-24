/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஒரே நாளில் சராசரியாக 25.8 மி.மீ., மழை பதிவு
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
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தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் பெய்யும் மழையை பதிவு செய்ய 13 இடங்களில் மழைமானிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று (அக்.,22) அதிகபட்சமாக தேக்கடியில் 75.4 மி.மீ., மழை பதிவானது. ஆண்டிபட்டி 29.6 மி.மீ., அரண்மனைப்புதுார் 10.2 மி.மீ., வீரபாண்டி 13.4 மி.மீ., பெரியகுளம் 23 மி.மீ., மஞ்சளாறு 21 மி.மீ., சோத்துப்பாறை அணை 6 மி.மீ., வைகை அணை 23.4 மி.மீ., போடி 29.8 மி.மீ., உத்தமபாளையம் 45.4 மி.மீ., கூடலுார் 16.6 மி.மீ., பெரியாறு அணை 26.8 மி.மீ., சண்முகாநதி அணையில் 14.8 மி.மீ., என மொத்தம் 335.4 மி.மீ., மழை பதிவானது. சராசரி மழை அளவு 25.8 மி.மீ., ஆகும்.