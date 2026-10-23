பயனாளிகள் வங்கி கணக்குடன்ஆதாருடன் இணைப்பு அவசியம்

ADDED : செப் 28, 2026 05:52 PM
தேனி, செப்.29–சமூக பாதுகாப்பு திட்ட பிரிவின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகள் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்க கலெக்டர் வைத்திநாதன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் முதியோர் உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு உதவித்தொகைகள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. பயனாளிகளுக்கு கலெக்டர் கூறி உள்ளதாவது: மத்திய அரசு அறிவுறுத்தலின் படி செப்., முதல் ஆதார் அடிப்படையிலான பணபரிவர்த்தனை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளுக்கு ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கிற்கு நிதிஉதவி வரவு வைக்கப்படும். சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவி பெறும் பயனாளிகள் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்க வேண்டும். இதுவரை இணைக்காதவர்கள் வங்கியை அணுகி ஆதார் இணைப்பை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் சந்தேகங்களுக்கு தாலுகா அலுவலகம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள சமூக பாதுகாப்பு திட்ட அலுவலகங்களை அணுகலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.