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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ கல்லாற்றின் குறுக்கே ரூ.5.29 கோடியில் நடந்த பாலம் பணி முடங்கியதால் பாதிப்பு 90 சதவீத பணி முடிந்தும் நிறைவு பெறாத அவல நிலை

﻿ கல்லாற்றின் குறுக்கே ரூ.5.29 கோடியில் நடந்த பாலம் பணி முடங்கியதால் பாதிப்பு 90 சதவீத பணி முடிந்தும் நிறைவு பெறாத அவல நிலை

﻿ கல்லாற்றின் குறுக்கே ரூ.5.29 கோடியில் நடந்த பாலம் பணி முடங்கியதால் பாதிப்பு 90 சதவீத பணி முடிந்தும் நிறைவு பெறாத அவல நிலை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:50 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:50 AM

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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே கல்லாற்றின் குறுக்கே ரூ.5.29 கோடியில் பாலம், சாலை அமைக்கும் பணி 90 சதவீதம் முடிந்த நிலையில் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் மலைவாழ் மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழநி தொகுதி, கொடைக்கானல் ஒன்றியம், வெள்ளகெவி ஊராட்சியில் சின்னூர், பெரியூர் மலை கிராமங்களில் ஏராளமானோர் வசிக்கின்றனர். மலை கிராமமக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கவும், சிகிச்சை பெற பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வர 3 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ள கல்லாற்றை கடந்து வர வேண்டும்.

மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால் ஆற்று வெள்ளத்தில் பலர் சிக்குவதும், தீயணைப்பு துறையினர் மீட்பது பலமுறை நடந்ததுள்ளது. இதனால் கல்லாற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டி, சாலை வசதி செய்து தர பல ஆண்டுகளாக கோரினர்.

முந்தைய தி.மு.க., அரசில் கல்லாற்றின் குறுக்கே பாலம், சாலை அமைக்க ரூ.5.29 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு 2024 டிச.26ல் பணிகள் துவங்கியது.

ஓராண்டிற்குள் பணிகள் முடிக்க வேண்டும். பாலம் பணி முடிந்த நிலையில், சாலை பணி தேர்தல் நடத்தை விதியால் நிறுத்தப்பபட்டது. ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு இதவரை பணி துவங்காமல் உள்ளது.

வனத்துறை இடையூறு புருஷோத்தமன், வெள்ளகெவி முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர், ' 90 சதவீதம் பணி முடிந்தது. எஞ்சிய பணியை துவங்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. 200 முதல் 250 மீ.,கான்கிரீட் ரோடு அமைத்தால் பணி நிறைவு பெறும்.

கொடைக்கானல் வனத்துறை மரம் வெட்ட அனுமதி வழங்காமல், கனரக வாகனங்களில் கான்கிரீட் கலவை போடுவதற்கு தடை விதித்து, ஆட்கள் மூலம் கான்கிரீட் போடவேண்டும் என முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றார்.'

தேவதானப்பட்டி ரேஞ்சர் அன்பழகன்,'பாலம், சாலை அமைக்க வனத்துறைக்குட்பட்ட 13 மரங்களை வெட்ட அனுமதி கேட்டனர்.

அனுமதி கொடுத்துள்ளளோம். வனத்துறையால் பணி முடங்கியுள்ளது என்பது

தவறான தகவல்,' என்றார். கொடைக்கானல் ஒன்றிய பொறியாளர் கள ஆய்வு செய்து, பணிகளை துவங்கினால் பாலம் பணி நிறைவு செய்து பயன்பாட்டிற்கு வரும்.--

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