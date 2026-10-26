பஸ் ஸ்டாண்ட் சாக்கடை சிறு பாலத்தில் மேல்முடி அவசியம்
பஸ் ஸ்டாண்ட் சாக்கடை சிறு பாலத்தில் மேல்முடி அவசியம்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:54 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே ஏத்தக்கோவில் ரோட்டில் குறுக்காக செல்லும் கழிவுநீர் சாக்கடையில் சமீபத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் சிறு பாலம் கட்டப்பட்டது.
கழிவுநீர் சாக்கடையை முழுமையாக மறைக்காமல் இரு புறமும் இடைவெளி விட்டு அமைத்துள்ளனர். பொதுமக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் இந்த இடம் ஆபத்தான நிலையில் இருந்ததால் பாலத்தின் மேற்கு புறம் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் சிமென்ட் சிலாப் மூலம் பாதுகாப்பு மூடி அமைத்தனர். சிறு பாலத்தின் கிழக்கு பக்கம் மேல் மூடி அமைக்காமல் விட்டுள்ளனர். பாலத்தை கடந்து செல்பவர்கள் கவனக்குறைவால் சாக்கடையில் விழுந்து காயம் அடைகின்றனர். இரவில் பலரும் விபத்தில் சிக்குவதாக இப்பகுதி உள்ளது. கழிவுநீர் சாக்கடையில் பாதுகாப்புக்காக மேல் மூடி அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை பேரூராட்சி நிர்வாகம் முன் வர வேண்டும்.