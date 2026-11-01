வைகை அணையில் நீர் தேங்கும் பரப்பு விரிவாகிறது

UPDATED : அக் 31, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:02 PM
ஆண்டிபட்டி: வைகை அணை நீர்மட்டம் கடந்த சில வாரங்களில் தொடர்ந்து உயர்வதால் அணையில் நீர் தேங்கி நிற்கும் பரப்பும் விரிவடைகிறது.
வைகை அணைக்கு முல்லை பெரியாறு, போடி கொட்டக்குடி ஆறு, வருஷநாடு வைகை ஆறுகள் மூலம் நீர் வரத்து கிடைக்கிறது. வைகை அணையில் தேக்கப்படும் நீர் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்கு ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு அணையில் தேக்கப்பட்ட நீர் பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்கு தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டதால் அணை நீர்மட்டம் மே 29ல் 20.50 அடியாக குறைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அணையில் இருந்து குடிநீருக்கு தண்ணீர் எடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கிய பின் பெரியாறு அணை நீர் வரத்தால் வைகை அணை நீர்மட்டம் மெதுவாக உயர்ந்தது. அக்டோபர் மாத துவக்கத்தில் 41.90 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் நேற்று 51.28 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணை உயரம் 71 அடி. அணைக்கான நீர் வரத்து வினாடிக்கு 158 கன அடி. மதுரை, தேனி, ஆண்டிபட்டி - சேடப்பட்டி குடிநீர் திட்டங்களுக்காக வினாடிக்கு 86 கன அடி நீர் வெளியேறுகிறது.
நீர்வளத் துறையினர் கூறியதாவது:
வைகை அணை நீர்மட்டம் முழு அளவான 71 அடியாக உயரும் போது அணையில் நீர் தேங்கி நிற்கும் பரப்பு 10 சதுர மைல் பரப்பில் இருக்கும். கடந்த மே மாதம் நீர்மட்டம் 20.50 அடியாக குறைந்த போது நீர்த்தேக்க பரப்பு குளம் போல் மாறிவிட்டது. தற்போது அணை நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்வதால் நீர் தேங்கி நிற்கும் பரப்பும் தொடர்ந்து விரிவடைகிறது என்றனர்.