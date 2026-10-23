/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மாவட்டத்தில் 4 நாட்களில்432.2 மி.மீ., மழை பதிவு
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
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தேனி: மாவட்டத்தில் அக்., 19 முதல் 22 வரை மாவட்டத்தில் 432.2 மி.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது.
மாவட்டத்தில் பெய்யும் மழை அளவை பதிவு செய்ய ஆண்டிபட்டி, அரண்மனைப்புதுார், வீரபாண்டி, பெரியகுளம், மஞ்சளாறு அணை, சோத்துப்பாறை அணை, வைகை அணை, போடி, உத்தமபாளையம், கூடலுார், பெரியாறு அணை, தேக்கடி, சண்முகாநதி அணை ஆகிய 13 இடங்களில் மழைமானி வைத்து கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது. மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதில் இருந்து தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகிறது.
மாவட்டத்தில் அக்., 19ல் 110.6 மி.மீ., அக்.,20ல் 14 மி.மீ., அக்.,21ல் 110 மி.மீ., அக்.,22ல் 197.6 மி.மீ., என மொத்தம் 432.2 மி.மீ., பதிவாகி உள்ளது.