/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/‘டர்ப்’ மைதானத்தை பதிவுசெய்து பயன்படுத்தலாம்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
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தேனி: தேனி மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் முதல்வர் இளைஞர் விளையாட்டு மைதான திட்டத்தில் ரூ.
49.69 லட்சத்தில் செயற்கை புல்தரை பாக்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானம்(டர்ப் கிரவுண்ட்) அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இந்த மைதானத்தை ஒரு மணிநேரத்திற்கு ரூ. 700, ஜி.எஸ்.டி., கட்டணம் உட்பட ரூ. 826 செலுத்தி பயன்படுத்தலாம். விருப்பமுள்ளவர்கள் அலைபேசியில் Turf Town என்ற செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். விளையாட்டு வீரர்கள், மாணவர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.