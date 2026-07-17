காய்ந்து விழுந்த மூங்கில் மரங்களால் களையிழந்தது தேக்கடி நுழைவுப்பகுதி
காய்ந்து விழுந்த மூங்கில் மரங்களால் களையிழந்தது தேக்கடி நுழைவுப்பகுதி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:39 AM
கூடலுார்: மூங்கில்கள் அதிகம் வளர்ந்து கண்ணுக்கு குளுமையாக காட்சியளித்த தேக்கடி நுழைவுப் பகுதி தற்போது காய்ந்து சாய்ந்ததால் களையிழந்துள்ளது.
கேரளா குமுளியில் இருந்து தேக்கடி செல்லும் நுழைவுப் பகுதியில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் ஐந்து ஏக்கருக்கும் மேல் உள்ள பரப்பளவில் மூங்கில் காடுகள் உள்ளது. லாட்ஜுகள், ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டல்கள் ஆகியவை காடுகளை சுற்றி அமைந்துள்ளது.
இதனால் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் மூங்கில் காடுகளின் முன் பகுதியின் இயற்கை அழகு கண்டு ரசித்து செல்வார்கள்.
மூங்கில்கள் அதிக அளவில் கரியமில வாயுவை உறிஞ்சி சுத்தமான ஆக்சிஜனை வெளியிடுவதால் மாசு குறைகிறது. மேலும் வேர்கள் நிலத்தை மிக இறுக்கமாக பற்றிக் கொள்வதால் மழைக்காலங்களில் மண் அரிப்பு தடுக்கப்படுகிறது. இயற்கையிலேயே கிருமிகளை எதிர்க்கும் சக்தி இதற்கு உள்ளது. முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்த தேக்கடி மூங்கில் காடுகளில் தற்போது அனைத்து மரங்களும் காய்ந்து சாய்ந்துள்ளன. இதனால் அப்பகுதி களையிழந்துள்ளது. எதிர்பார்த்து வரும் பல சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
வனத்துறையினர் கூறும் போது:
மூங்கில் 7 ஆண்டு முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை பசுமையாக இருக்கும். அதிலும் சிலவகை மூங்கில் 60 ஆண்டு முதல் 120 ஆண்டுகள் வரை பசுமையாகவே இருக்கும். ஒருமுறை மட்டுமே பூ பூத்து விதைகளை வழங்கி விட்டு சாய்ந்து காய்ந்து விடும். தேக்கடியில் பல ஆண்டுகளாக இருந்த மரங்கள் அனைத்தும் காய்ந்த போதிலும் மீண்டும் அப்பகுதியில் உதிர்ந்துள்ள விதைகளால் வளரும்.