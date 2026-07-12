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﻿ இணையை தேடும் வரையாடுகள் ராஜமலையில் கூட்டமாக உலா

﻿ இணையை தேடும் வரையாடுகள் ராஜமலையில் கூட்டமாக உலா

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:33 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:33 AM

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மூணாறு: ராஜமலையில் இணைகளை தேடி ஆண் வரையாடுகள் கூட்டமாக வலம் வருகின்றன.

கேரள மாநிலம் மூணாறு அருகே இரவிகுளம் தேசிய பூங்காவில் அபூர்வ இன வரையாடு ஏராளமாக உள்ளன. அவற்றை பார்க்க பூங்காவுக்கு உட்பட்ட ராஜமலைக்கு சுற்றுலா பயணிகளை கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் வனத்துறையினர் அனுமதிக்கின்றனர். ஆண்டு தோறும் வரையாடுகளின் பிரசவ காலமான பிப்ரவரி, மார்ச்சில் பூங்கா மூடப்பட்டு பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும். ஆண்டு தோறும் தென்மேற்கு பருவ மழை துவங்கி மேக மூட்டத்துடன் சாரல் மழை பெய்யும் .ஜூன், ஜூலையில் வரையாடுகள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும். அதுவரை தனியாக சுற்றித் திரியும் ஆண் வரையாடுகள் இணைகளை தேடிவரும். கடந்த மாதம் பருவ மழை சரிவர பெய்யாத நிலையில், தற்போது மழை பெய்து வருகிறது. அதனால் ராஜமலையில் பெண் வரையாடுகளுடன், ஆண்வரையாடுகள் கூட்டமாக வலம் வருகின்றன. அவற்றை சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர்.

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