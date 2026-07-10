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﻿ ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் கோயில் குளத்தை புனரமைக்கும் அறநிலையத்துறை ஹிந்து முன்னணி எதிர்ப்பு

﻿ ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் கோயில் குளத்தை புனரமைக்கும் அறநிலையத்துறை ஹிந்து முன்னணி எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:35 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:35 AM

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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் ரூ. 25 லட்சத்தில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் குளத்தை புனரமைக்கும் அறநிலையத்துறைக்கு ஹிந்து முன்னணியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆண்டிபட்டி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கான புனரமைப்பு பணிகள் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது. ராஜகோபுரம் மற்ற கோபுரங்கள் சீரமைப்பு பணிகள் உபயதாரர்கள் மூலம் நடந்து வருகிறது.

800 ஆண்டுகள் பழமையான இக்கோயிலின் முன் பகுதியில் குளம் அமைந்துள்ளது. கடந்த காலங்களில் குளத்தில் இருந்த நீரை கோயிலின் அனைத்து தேவைக்கும் பயன்படுத்தி வந்தனர். பல ஆண்டுகளாக கோயில் குளம் பராமரிப்பின்றி சிதிலமடைந்துள்ளது.

கோயில் குளத்தின் நான்கு புறமும் ஆக்கிரமித்து வீடுகள், கடைகள் அமைத்துள்ளனர்.

கண்துடைப்பாக புனரமைப்பு பணி இந்நிலையில் கோயில் குளத்தை புனரமைக்க ஹிந்து அறநிலையத்துறை ரூ.25 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

ஆனால், குளத்தை சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் கண்துடைப்பாக புனரமைப்பு பணிகளை ஹிந்து அறநிலையத்துறையினர் துவக்கி உள்ளனர்.

கோயில் குளத்தை புனரமைத்தாலும் அதனை பக்தர்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. இதற்கு ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பின் கோயில் குளம் புனரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள மனு அளித்துள்ளனர்.

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