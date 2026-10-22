/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/போலீசை தள்ளவிட்டுதப்பி ஓடியவர் கைது
ADDED : அக் 16, 2026 07:57 PM
அ நிறம் | அளவு
தேனி: தேனி அரண்மனைப்புதுார் காஞ்சி வசந்தமணி 23.
கம்பம் வடக்கு போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நடந்த திருட்டு சம்பவத்தில் கைதானார். அவரை மதுரை மாவட்ட சிறையில் அடைத்திருந்தனர். நேற்று முன்தினம் தேனி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணைக்கு போலீசார் பஸ்சில் அழைத்து வந்தனர். விசாரணை முடித்து மீண்டும் மதுரை செல்ல தேனி புதிய ஸ்டாண்டிற்கு வந்தனர். போலீசாரை தள்ளிவிட்டு காஞ்சி வசந்தமணி கரட்டு பகுதியில் தப்பி ஓடினார்.போலீசார் எஸ்.பி., அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தேனி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து தேடுதல் பணியை தீவிரப்படுத்தினர். பழனிசெட்டிபட்டி அருகே ஜவஹர் நகரில் பதுங்கி இருந்த காஞ்சி வசந்தமணியை கைது செய்தனர்.