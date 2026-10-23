போக்குவரத்து நெருக்கடி உச்சம் டிராபிக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தேவை
போக்குவரத்து நெருக்கடி உச்சம் டிராபிக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தேவை
UPDATED : அக் 22, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:06 PM
சின்னமனூர்: சின்னமனூரில் போக்குவரத்து நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்த டிராபிக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
சின்னமனூர் நகராட்சியில் 50 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். சின்னமனுாரை சுற்றி 50 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. கிராமங்களில் வசிப்பவர்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக தினமும் சின்னமனூர் வருகின்றனர். மேகமலையில் உள்ள 7 எஸ்டேட் தொழிலாளர்களும் இங்கு வருகின்றனர். இங்குள்ள சீப்பாலக்கோட்டை ரோடு, மார்க்கையன்கோட்டை ரோடுகளில் காலை 7:00 மணிக்கு துவங்கும் போக்குவரத்து நெருக்கடி , இரவு 10:00 மணி வரை நீடிக்கிறது. சீப்பாலக்கோட்டை ரோட்டில் மேற்கு ரதவீதி பிரியும் இடத்தில் , ரோடு மிக குறுகலாக உள்ளது. அதை நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் சர்வே செய்து ரோட்டை அகலப்படுத்த வேண்டும்.
சின்னமனூர் போலீசாரின் அதிகார எல்லையும் அதிகம் என்பதால் அவர்களால் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே, சின்னமனூரில் டிராபிக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.