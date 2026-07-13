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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மேல்நிலை தொட்டி பயன்பாட்டிற்கு வராமலே பழுதான அவலம்: சுருளிபட்டி ஊராட்சியில் 'கிறுகிறுக்க' வைக்கும் பிரச்னைகள் தாராளம்

மேல்நிலை தொட்டி பயன்பாட்டிற்கு வராமலே பழுதான அவலம்: சுருளிபட்டி ஊராட்சியில் 'கிறுகிறுக்க' வைக்கும் பிரச்னைகள் தாராளம்

மேல்நிலை தொட்டி பயன்பாட்டிற்கு வராமலே பழுதான அவலம்: சுருளிபட்டி ஊராட்சியில் 'கிறுகிறுக்க' வைக்கும் பிரச்னைகள் தாராளம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:45 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:45 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM

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கம்பம்:புதிதாக கட்டிய மேல்நிலைத் தொட்டி பயன்பாட்டிற்கு வராமலே பழுதடைந்ததால் நீர் ஏற்ற முடியாத அவலமும், பராமரிப்பு செய்தும் கழிப்பறைகள் பூட்டிவைத்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அடிப்படை வசதிக்கு சுருளிப்பட்டி ஊராட்சி மக்கள் தவிக்கின்றனர்.

கம்பம் ஒன்றியம், சுருளிப்பட்டி ஊராட்சி 11 வார்டுகளை கொண்டுள்ளது. இந்த ஊராட்சி நிர்வாகம் பல ஆண்டுகளாக பிரச்னையில் தவிக்கிறது. அதனால் ஒன்றிய நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் நிர்வாகம் உள்ளது. இங்குள்ள பல தெருக்கள் சீரமைப்பிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும் அரைகுறை பணியாக உள்ளது. வடக்கு பகுதி தெருக்களில் சரளை கற்கள் பெயர்ந்து நடந்து செல்லவே லாயக்கற்றதாக உள்ளது. இங்கு சாக்கடை அமைத்தும் பராமரிக்க வில்லை. குறுக்கு வீதிகளில் கட்டிய பாலங்கள் உயரமாக அமைத்தால் கடந்து செல்ல முடியவில்லை. பல வீதிகள் மண் ரோடாக உள்ளதால் மழை காலங்களில் தெருவில் நடக்க முடியாமல் மக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர். தேவைக்கு ஏற்ப பெண்கள் சுகாதார வளாகங்கள் இல்லை. இந்நிலையில் ஆற்றுக்கு செல்லும் ரோட்டில் பராமரிப்பு செய்த கழிப்பறை பூட்டி வைத்துள்ளதால் பயனற்று உள்ளது.

சமுதாய கூடம் இடிப்பு:

ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கு செல்லும் தெரு, ஆற்றுக்கு செல்லும் தெருக்களில் குப்பை குவிந்துள்ளன. இதனால் அருகில் வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் சுகாதார சீர்கேட்டில் தவிக்கின்றனர். மெயின்ரோட்டில் ஊராட்சிக்கு வருவாயை ஈட்டி தந்த சமுதாய கூடம் இடிக்கப்பட்டு புதிதாக கட்டுமானம் செய்யவில்லை. தெற்கே விரிவாக்க பகுதிகளில் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் தெருவில் விடப்படுகிறது. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகம், பகவதியம்மன் கோயில் தெருவில் கட்டப்பட்ட இரு மேல் நிலைத் தொட்டிகளும் தரமின்றி உள்ளதால் பயன்படுத்த முடியாமல் தண்ணீர் ஏற்றி விநியோகம் செய்ய முடியவில்லை. குப்பையை யானை கெஜம் ரோட்டில் கொட்டி தீ வைத்து எரிக்கின்றனர்.

4 ஆண்டுகளாக துவங்காத பாலம் பணி

சுருளிப்பட்டி-நாராயணத்தேவன்பட்டி இடையே இணைப்பு சாலை அமைக்க அரசு அனுமதி வழங்கியது. பாலம் கட்ட ரூ.47 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கடந்த ஆட்சியில் பூமி பூஜை போட்டனர். ஆனால் 4 ஆண்டுகள் கடந்தும் பாலம் கட்டவில்லை. தோட்டங்களுக்கு மத்தியில் காலனி உள்ளது. இங்கு குடிநீர், கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லை. ஒவ்வொரு வீட்டின் முன்பும் கழிவு நீர் தேங்கி உள்ளது. இங்குள்ள சமுதாய கூடம் சேதமடைந்து உள்ளன. பெண்கள் பொது கழிப்பறை இல்லை. மழைநீர் குளம் போல் தேங்குகிறது. வீட்டு வரி வாங்க மறுக்கின்றனர்.

குடிநீர் இணைப்பு தேவை:

கருப்பையா, காலனி தெரு, சுருளிப்பட்டி :

காலனியில் குடிநீர் பைப் லைன் அமைத்தனர். ஆனால் வீட்டு இணைப்பு வழங்கவில்லை. ஆற்றில் பம்ப் செய்து நேரடியாக வழங்காமல் சுத்திகரித்து குடிநீர் வழங்க வேண்டும். தெரு விளக்கு வசதி செய்ய வேண்டும். தெருக்கள் சீரமைக்காமல் மண் ரோடாக உள்ளது. இதனால் மழை நீர் வீடுகளுக்குள் வருகிறது. காலனியை பல ஆண்டுகளாக ஊராட்சி கண்டு கொள்வதில்லை.

கண்டு கொள்ளாத காலனி

மொக்கராஜ் , சுருளிப்பட்டி:

சுருளிப்பட்டியில் காலனி தனித் தீவு போல உள்ளது. இப் பகுதியை ஊராட்சி பணியாளர்கள் கண்டு கொள்வதில்லை. மின் கம்பம் சேதமடைந்த நிலையில் விபத்தை ஏற்படுத்த தயாராக உள்ளது. இரவில் வெளியே வர மக்கள் அஞ்சுகின்றனர். வீடுகளை பராமரித்து தர வேண்டும். சாக்கடை வசதி,பெண்கள் பொது கழிப்பறை ஒன்று கட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,

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