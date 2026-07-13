வீடுகளில் சோலார் பேனல் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடிவு :பதிவு செய்தவர்களும் முன்வராததால் திட்டத்தில் சுணக்கம்
வீடுகளில் சோலார் பேனல் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடிவு :பதிவு செய்தவர்களும் முன்வராததால் திட்டத்தில் சுணக்கம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:05 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM
கம்பம்:'வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைக்க மானியம் வழங்கும் மத்திய அரசின் திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் ஆர்வம் இல்லாத நிலையை மாற்ற மின்வாரியம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது. மேலும் பிற மாநிலங்களை விட தமிழகம் இத்திட்டத்தில் பின் தங்கியுள்ளதால் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிக்கும் சோலார் பேனல், வீடுகளின் கூரைகள் மீது அமைக்க மத்திய அரசு மானியத்துடன் கூடிய திட்டம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அறிவித்தது. பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இரண்டு கிலோவாட் சோலார் பிளாண்டை அமைக்க ரூ.2 லட்சம் செலவாகும். இதில் மத்திய அரசு ரூ.60 ஆயிரம் வரை மானியமாக வழங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. வழக்கமாக மாதம் 300 யூனிட் செலவழிக்கும் வீடுகளுக்கு சோலார் பேனல் அமைத்தால் மின்கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது இருக்காது.
தமிழகத்தில் 25 லட்சம் வீடுகளில் இந்த திட்டத்தை 2024 ஏப்ரல் முதல் 2025 மார்ச்சிற்குள் செயல்படுத்த இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை 25 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே பதிவு செய்தனர். அதில் 18 ஆயிரம் வீடுகளில் மட்டுமே சோலார் பேனல் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. பதிவு செய்தவர்களில் 7 ஆயிரம் பேர்கள் இன்னமும் பேனல் பொருத்தாமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளனர்.
காரணம் என்ன:
இந்த திட்டம் பொதுமக்களிடம் வரவேற்பு பெறாததற்கு என்ன காரணம் என மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் விசாரிக்கையில் , சோலார் பேனல் பொருத்த பதிவு பெற்ற நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் 682 மட்டுமே உள்ளது . ஆனால் கர்நாடகாவில் 1470 , கேரளாவில் 919 , குஜராத்தில் 5,184 நிறுவனங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. எனவே கூடுதல் நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் . மேலும் நகரங்களில் அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளாக இருப்பதும் இந்த திட்டம் வெற்றி பெறாததற்கு முக்கிய காரணமாகும். அத்துடன் இந்த திட்டம் செயல்படுத்துவதில் உள்ள குறைகள் மற்றும் மக்களின் மனநிலை என்ன என்பது பற்றிய சர்வே எடுத்து, அதன் பின்னர் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடிவு செய்துள்ளோம். மேலும் நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளி விகிதங்களும் வேறுபட்டு இருப்பதும் பொதுமக்கள் பின்வாங்குவதற்கு முக்கிய காரணம்.'' என்கின்றனர்.