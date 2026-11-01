பாழடைந்து வரும் சமுதாயக்கூடம்

UPDATED : அக் 31, 2026 11:30 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:16 PM
ஆண்டிபட்டி: ரங்கசமுத்திரம் ஊராட்சி அலுவலகம் எதிரில் உள்ள சமுதாயக்கூடம் பல ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி பாழடைந்து வருகிறது.
கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட சமுதாயக்கூடத்தை ரங்கசமுத்திரம், நாச்சியார்புரம் பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தரைத்தளம், மேற்கூரை சிமென்ட் தளம் சேதமடைந்தது. சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. மழைநீர் சமுதாயக்கூடத்தின் உள்பகுதியில் வருவதால் அதனை பயன்படுத்த முடியவில்லை. மின் இணைப்பும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர், கழிப்பறை வசதி இல்லாததால் சமுதாயக்கூடத்தை யாரும் பயன்படுத்த முன்வரவில்லை. இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாழடைந்து தற்போது இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. சேதமடைந்த சமுதாயக்கூடத்தை அகற்றிவிட்டு இப்பகுதியில் புதிய சமுதாயக்கூடம் கட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.