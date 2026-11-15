ஓட்டப்பந்தயம் துவக்கம்

ADDED : நவ 14, 2026 06:33 PM
தேனி: தேனியில் முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஓட்டப்பந்தயம் நடந்தது.
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் துவங்கி வைத்தார். அரண்மனைபுதுார் விலக்கு முதல் கம்மவார் சங்கம் கல்லுாரி ரோடு வழியாக மீண்டும் துவக்க இடத்தை வந்தடைந்தது. இதில் 25 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு ஆண்கள் பிரிவில் 8 கி.மீட்டரும், பெண்கள் பிரிவில் 5 கி.மீ.,துார போட்டி நடந்தது. 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பிரிவில் ஆண்களுக்கு 10 கி.மீ., பெண்களுக்கு 5 கி.மீ., ஓட்டப்பந்தயம் நடந்தது. போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதல் பரிசு ரூ.5000, 2ம் பரிசு ரூ.3000, 3 ம் பரிசு ரூ.2000, 4 முதல் 10ம் இடம் வரை பெற்றவர்களுக்கு தலா ரூ.1000 வழங்கப்பட்டது. மேலும் 2026 முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று பதக்கங்களை வென்ற தேனியை சேர்ந்த 17 பேருக்கு அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.