/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அரசு பஸ் ரீபட்டன் டயர் கழன்று பாதியில் நின்றது
ADDED : நவ 05, 2026 08:16 PM
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பெரியகுளம்: தேனியிலிருந்து 'ஒன் டூ ஒன் எக்ஸ்பிரஸ்’ அரசு பஸ் (டி.என் 57, எண் 2660)' கோயம்புத்தூருக்கு நேற்று மதியம் 12:30 மணிக்கு, 40 பயணிகளுடன் புறப்பட்டது.
பெரியகுளத்திலிருந்து கிளம்பிய பஸ் எ.புதுப்பட்டி நஞ்சாவரம் கண்மாய் அருகே செல்லும் போது, பஸ் பின்பக்க டயர் 'தடதட' வென சத்தம் கேட்டது. பஸ் நிறுத்தப்பட்டது. இறங்கி பார்த்த போது ரீ-பட்டன் டயர் தேய்ந்து கழன்றது. டிரைவர், கண்டக்டர், பயணிகள் அந்த வழியாக சென்ற மூன்று அரசு பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை அனுப்பி வைத்தனர். டெப்போ நிர்வாகம் நீண்ட தூரம் ஊர்களுக்கு செல்லும் பஸ்களுக்கு, ரீ பட்டன் டயர்கள் இல்லாமல் புதிய டயர்களை பொருத்த வேண்டும் என டிரைவர், கண்டக்டர் புலம்பினர்.