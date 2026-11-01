பருவ மழைக்கு கால்நடை மருத்துவமனையை தற்காலிக இருப்பிடமாக பயன்படுத்தலாம்
பருவ மழைக்கு கால்நடை மருத்துவமனையை தற்காலிக இருப்பிடமாக பயன்படுத்தலாம்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:54 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் பருவமழையால் பாதிக்கும் விவசாயிகள் தங்கள் கால்நடைகளுக்கு அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையை தற்காலிக இருப்பிடமாக பயன்படுத்தலாம் என மண்டல இணை இயக்குனர் கிரிஜா தெரிவித்தார்.
மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் கால்நடை பராமரிப்பு துறை பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. மண்டல இணை இயக்குனர் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் கால்நடைகளுக்கு மழைகாலத்தில் சிகிச்சையளிக்க 45 மருத்துவு குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. துரித நடவடிக்கை குழு 24 அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் உதவி மருத்துவர், ஆய்வாளர், பராமரிப்பு உதவியாளர் உள்ளிட்டோர் இருப்பார்கள். மழைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்கு அவசர சிகிச்சை ஊர்தி தேவைக்கு 1962 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.விலங்குகள் உயிர் காக்கும் மருந்துகள், தடுப்பூசிகள், தாதுப்பு கலவைகள், ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு மருந்துகள் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. நோய் புலனாய்வு பிரிவு மூலமாக நோய் தடுப்பு பணிகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. சிறப்பு கால்நடை மருத்துவ முகாம்களை நடத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மழை பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள், கால்நடைகளை அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளை தற்காலிக இருப்பிடம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். மழையின்போது மேய்ச்சலுக்கு அனுமதிக்க கூடாது. மருத்துவ பணியாளர்கள் அரசின் ‘டிஎன் அலர்ட்’ செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் உள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் படி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றார்.