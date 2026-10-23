கனமழை பெய்தும் சண்முகா நதி அணை நீர்மட்டம் உயரவில்லை
கனமழை பெய்தும் சண்முகா நதி அணை நீர்மட்டம் உயரவில்லை
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
கம்பம்: மேகமலை பகுதியில் 10 நாட்களுக்கு மேலாக நல்ல மழை பெய்தும், சண்முகா நதி அணைக்கு நீர்வரத்தும் இல்லாததால் நீர் மட்டமும் உயரவில்லை.
ராயப்பன் பட்டி மலையடிவாரத்தில் சண்முகா நதி அணை உள்ளது. 52.5 அடி முழு கொள்ளளவாகும். 26.5 அடி வரை நீரை பயன்படுத்தலாம். தென்மேற்கு பருவ மழை காலத்தில் அணைக்கு நீர் வரத்து இருக்காது. வடகிழக்கு பருவ மழையின் போது அணை நிரம்பும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபரில் தண்ணீர் திறப்பார்கள். கடந்த ஆண்டு அக் 29 ல் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு அணை இன்னமும் 26.5 அடியாகவே உள்ளது. கடந்த 10 நாட்களாக மழை பெய்த போதும் சண்முகா நதி அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லை. அணையின் நீர்மட்டம் ஒரு அடி கூட உயரவில்லை. இதனால் இந்த ஆண்டு சண்முகா நதி அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு இருக்காது அல்லது கால தாமதமாகலாம் என்று நீர்வளத்துறையினர் கூறுகின்றனர்.