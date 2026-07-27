கூடலுாரில் குறுங்காடுகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம் சோலைக்குள் கூடல் அமைப்பினர் ஆர்வம்
கூடலுாரில் குறுங்காடுகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம் சோலைக்குள் கூடல் அமைப்பினர் ஆர்வம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:18 AM
மாசு குறைய மரங்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்ற அடிப்படையில் கூடலுாரில் சோலைக்குள் கூடல் அமைப்பை 2015ல் துவக்கினர்.
இந்த அமைப்பில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் என நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
கூடலுாரில் 10 ஆண்டுகளாக செயல்படும் இந்த அமைப்பு சார்பில் இதுவரை சுமார் 4 ஆயிரம் கருவேல மரங்களை அகற்றியுள்ளனர். ரோட்டோரங்கள், கண்மாய் கரைகளில் 15 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள், 4 ஆயிரம் பனை விதைகள்,15 ஆயிரம் விதைப்பந்துகளையும் விதைத் துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அமைப்பினர் இணைந்து மரக்கன்றுகள் நடுவது, பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள் கின்றனர்.
இவர்கள் முயற்சியால் கூடலுாரின் முக்கிய தெருக்கள், 18ம் கால்வாய் கரைப்பகுதி, அரசு விதைப்பண்ணை சாலை, தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரோடு, தாமரைக்குளம் ரோடு, கருநாக்கமுத்தன்பட்டி சாலை, அழகர் கோயில் பகுதி, மயான சாலை, கூடலூர் -லோயர்கேம்ப் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆகிய பகுதிகள் பசுமையாகி உள்ளன. கூடலுாரில் மாநில நெடுஞ்சாலையில் சென்டர் மீடியனில் பூச்செடிகள் நட்டு பராமரிக்கின்றனர்.
மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க காலி இடங்களைத் தேர்வு செய்து குறுங்காடுகள் அமைக் கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது பொதுப்பணித்துறை ஆய்வாளர் மாளிகை அருகே குறுங்காடு அமைக்க பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அங்கு நடவு செய்ய புறவழிச்சாலை அருகே விவசாயி பிரஜாகுமார் இடத்தில் நாற்றுப்பண்ணை அமைத்து அரசமரம், அத்தி, ஆலமரம், வேம்பு, புங்கை, பூவரசு, வாகை, நாவல் உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகளை பராமரித்து வருகின்றனர். மரக்கன்றுகள் வளர்க்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கும் அவற்றை வழங்குகின்றனர்.
வாழ்விடமாகும் குறுங்காடுகள் சண்முகன், பொருளாளர், சோலைக்குள் கூடல்: கேரளாவை ஒட்டி கூடலுார் அமைந்துள்ளதால் சீதோசன நிலை மரங்கள் வளர்ப்பதற்கு சாதகமாக உள்ளது. ஒரே இடத்தில் கூடுதலான மரங்களை நடவு செய்து பராமரித்தால் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். குறுங்காடுகள் பறவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயிரினங்களின் வாழ்விடமாகின்றன.
நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயரும் சீனிவாசன், தலைவர், சோலைக்குள் கூடல்: மக்களிடம் மழை நீரை சேமிக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும் அதை செயல்படுத்த முடியவில்லை. மரங்கள் அதிகமாக வளர்த்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். குறுங்காடுகளில் நடவு செய்ய தேவையான மரக்கன்றுகளை தயார் நிலையில் வைத்துள்ளோம். பல இடங்களில் குறுங்காடுகள் அமைக்க ஆலோசித்து வருகிறோம் என்றார்.