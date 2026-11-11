/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பயணிகளால் நிரம்பிய தேனி பஸ் ஸ்டாண்ட்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
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தேனி: தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட வெளியூர்களில் வசிக்கும் தேனி மாவட்ட மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு வந்திருந்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து நேற்று வேலை, கல்வி உள்ளிட்ட காரணங்களுக்கு வெளியூருக்கு புறப்பட்டு சென்றனர். இதனால் தேனி பென்னிகுவிக் பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதிகளில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
தேனியில் இருந்து சென்னை, திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சுமார் 80 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
இதேபோல் சென்னை, பெங்களூரு, கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு ரயில்களில் மதுரை வழியாக சென்ற பயணிகளால் தேனி, போடி ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் காணப்பட்டது.