வீடு, நிறுவனங்களை அழகுபடுத்தும் தேனி கிளாசிக் அலுமினியம்
வீடு, நிறுவனங்களை அழகுபடுத்தும் தேனி கிளாசிக் அலுமினியம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
தே னியில் பழனிசெட்டிபட்டியில் கொட்டக்குடி ஆற்றுப்பாலம் அருகே கிளாசிக் அலுமினியம் என்ற அலுமினிய சேனல், ஜிப்போர்டு சீட்டுகள் விற்பனை நிறுவனம் செயல்படுகிறது.
இந்நிறுவன உரிமையாளர் கிளாசிக் மணி கூறியதாவது: வீடு கட்டுவது என்பது வெறும் சுவர்களை எழுப்புவது அல்ல. நாம் வாழப்போகும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அழகான அடித்தளத்தை உருவாக்குவது.
அந்த வீட்டின் கதவு, ஜன்னல், கிச்சன், சீலிங், பார்டிஷன், இன்டீரியர் அமைப்பில் தரமான பொருட்களை தேர்வு செய்வது மிக முக்கியம்.
அதனால் தான் நிறுவனத்தை துவங்கிய போது பொருட்களை விற்பனை செய்வது மட்டும் போதாது, வாடிக்கையாளர்களின் கனவு இல்லத்திற்கு சரியான தீர்வை வழங்க வேண்டும் என்பதை முக்கிய நோக்கமாக வைத்துள்ளேன். இன்று அலுமினியம், இன்டீரியர் துறையில் பல்வேறு பொருட்கள் கிடைக்கின்றன.
ஆனால் எல்லா பொருட்களும் ஒரே தரத்தில் இருப்பதில்லை. ஒரு பொருளின் அழகு மட்டும் முக்கியமில்லை. அதன் தரம், நீடித்த பயன்பாடு, பினிசிங், பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற தன்மை, விலைக்கு கிடைக்கும் மதிப்பு அனைத்தும் முக்கியம். அதனால் தான் அலுமினியம் சேனல்ஸ், சீலிங் சேனல்ஸ், அலுமினியம் கிச்சன் மெட்டீரியல்ஸ், வாக்ஸ் பேனல், பைசன் பேனல், ஏ டூ இசட் இன்டீரியர் புராடக்ட்ஸ் என வீட்டிற்கும், வணிக இடங்களுக்கும் தேவையான பல்வேறு இன்டீரியர் பொருட்களை ஒரே இடத்தில் வழங்குகிறோம்.
வாடிக்கையாளர்களின் தேவையானதை புரிந்து பொருட்களை தேர்வு செய்ய உதவுகிறோம். பொருட்கள் வாங்கி சென்றால் மட்டும் போதாதது அவர்கள் திருப்தியடைவது தான் உண்மையான வெற்றி. ஒரு நல்ல இன்டீரியர் உங்கள் வீட்டை அழகாக்கும்.
ஒரு தரமான பொருள் அந்த அழகை நீண்ட காலம் நிலைக்க செய்யயும் என்றார்.