குடியரசு தின போட்டிகளில் தேனி மாவட்டம் 2ம் இடம்

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ADDED : நவ 05, 2026 04:55 PM
தேனி: மாநில அளவிலான குடியரசு தின போட்டிகளில் தடகளத்தில் தேனி 2ம் இடம் பிடித்துள்ளதாக பள்ளிக்கல்வி மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் குபேந்திரன் தெரிவித்தார். பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாநில அளவிலான குடியரசு தின போட்டிகள் சேலம் பெரியார் மணியம்மை பல்கலையில் நடந்தது. இதில் 14,17,19 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவுகளில் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் தேனி மாணவர்கள் 8 தங்கம், 4 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் வென்றனர். மாணவர்கள் பிரிவில் மாநில அளவில் 2ம் இடம் வென்றனர். இதில் 5போட்டிகளில் முந்தைய சாதனைகளை தகர்த்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் தெரிவித்தார். மேலும் மாணவிகள் பிரிவில் 2 தங்கம், ஒரு வெள்ளி, 2 வெண்கலம் வென்று மாநில அளவில் 8 ம் இடம் பிடித்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
தனி நபர் போட்டிகளில் கம்பம் எஸ்.எம்.பி.எம்., மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர் தர்னேஷ் குண்டு எரிதல், வட்டு எரிதல் , முத்துதேவன்பட்டி வேலம்மாள் பள்ளி மாணவர் நிகில் தர்சன் 400 மீ., தடை தாண்டுதல் ஓட்டம், ராயப்பன்பட்டி எஸ்.யூ.ம்., மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர் சஸ்வந்த் வட்டு எரிதல் பிரிவில் தங்கம் வென்று புதிய சாதனை படைத்தனர். முத்துதேவன்பட்டி வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி அணிகள் 400 மீ., தொடர் ஓட்டம், 1600 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்று மாநில அளவில் புதியசாதனை படைத்துள்ளனர் என்றார்.