சர்வதேச தரத்தில் தேனி லைப் இன்னோவேசன் பள்ளி

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
தே னி வடபுதுப்பட்டியில் லைப் இன்னோவேசன் பள்ளி அதிநவீன, சர்வதேச தரத்திலான வசதிகளுன் கூடிய உள்கட்டமைப்புகளை கொண்டுள்ளது. பின்லாந்து,லண்டன் பள்ளிகளில் கிடைக்கும் வசதி லைப் இன்னோவேசன் பள்ளியிலும் கிடைக்கிறது.
பள்ளி நிறுவனர் ஆர்.நாராயணபிரபு கூறியதாவது: ஒரு நாட்டில் கல்வியறிவு சரியாக இருந்தால் ஏழைகள் இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்கலாம்.
எங்கள் பள்ளி செயல்பாட்டிற்கு வந்ததன் மூலம் வளர்ந்த மேலை நாடுகளில் உள்ள கல்வித்தரம் தேனி மாவட்ட குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கிறது. மத்திய அரசின் சி.பி.எஸ்.இ., அங்கீகாரம் பெற்று மெட்ரிக் பள்ளி கட்டணத்தில் கல்வியை வழங்கி வருகிறோம்.
எங்களது பள்ளியில் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப கல்வி கற்றுத்தரப்படுகிறது. பிரிகேஜி முதல் பிளஸ் 2 வரை அனைத்து வகுப்பறைகளிலும் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப பேனல்கள் அமைக்கப்பட்டு கற்பிக்கப்படுகிறது. எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை பள்ளியின் தொழில் நுட்ப வசதிகளை ஆய்வு செய்து சிறந்த பள்ளிக்கான சான்றிதழ் வழங்கி உள்ளது.
இஸ்ரோ நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயற்கை கோள்களை உருவாக்க பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் புதிய ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆய்வு கூடத்தை இஸ்ரோ அங்கீகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் எங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி மற்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கும் செயற்கை கோள் தயாரிப்பு பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். சுமார் 2ஆயிரம் ச.அடியில் ரோபோடிக் பயிற்சி ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வகத்தில் மாணவர்களுக்கு தினசரி பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. பள்ளியில் முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட கணினி ஆய்வகம், டிஜிட்டல் நுாலக வசதி, நீச்சல் பயிற்சி, ஆங்கில பயிற்சி, துப்பாக்கி சுடுதல் பயிற்சி, குதிரை யேற்றம், ரோபோடிக்ஸ், ஸ்கேட்டிங், பரதம், இசை, சிலம்பம், டேக்வாண்டோ, கராத்தே, செஸ், ஓவியம், யோகா, டிரம்ஸ், போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயார் படுத்தும் வகையில் மாணவர்களுக்கு கட்டணமின்றி நீட், ஜே.இ.இ., சிறப்பு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது.
தரமான சேவையால் பள்ளி தொடங்கியதுமே அதிக மாணவர்கள் சேர்த்த பள்ளி என்ற பெருமை பெற்றுள்ளது. தற்போது விஜயதசமியை முன்னிட்டு பிரிகேஜி முதல் 9ம் வகுப்பு வரை அடமிஷன் நடக்கிறது.
நன்கு கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் சுமையாக இருக்க கூடாது என கல்வி உதவித்தொகை தேர்வு அடிப்படையில் 50 சதவீதம் முதல் 100 சதவீதம் வரை வழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் விபரங்களுக்கு 99420 77777, 90957 12777 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார்.