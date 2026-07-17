குழந்தைகள் அதிக நேரம் அலைபேசி பயன்படுத்தினால் மனநலம் பாதிக்கும் தேனி மருத்துவக்கல்லுாரி மனநல பிரிவு தலைவர் எச்சரிக்கை
குழந்தைகள் அதிக நேரம் அலைபேசி பயன்படுத்தினால் மனநலம் பாதிக்கும் தேனி மருத்துவக்கல்லுாரி மனநல பிரிவு தலைவர் எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:38 AM
தேனி: 'அதிக நேரம் அலைபேசி பயன்படுத்தும் குழந்தைக்கு மனநல பாதிப்பு ஏற்படலாம். 5 முதல் 10 வயதுடைய குழந்தைகள் வாரத்திற்கு 1 மணி நேரம் அலைபேசி பயன்படுத்த வேண்டும் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளதாக தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை மனநலப் பிரிவு தலைவர் அமுதா தெரிவித்தார். அவர் தினமலர் நாளிதழ் அன்புடன் அதிகாரி பகுதிக்காக பேசியதாவது:
மனநல பாதிப்பு பற்றி கூறுங்கள்... ஒருவரின் உணர்வுகள், எண்ணங்கள் அன்றாட நடத்தைகளில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றம் தான் மனநலம் பாதிப்பு ஆகும். உடலில் கை, கால், கண் போன்றவை பாதிக்கப்பட்டால் சிகிச்சை செய்து குணப்படுத்துவது எளிது. அதனால் உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது. ஆனால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டால் உடலளவில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு தற்கொலை எண்ணங்கள் வரை செல்லும்.
மனநல மருத்துவ துறையின் பணிகள் என்ன
ஒருவருக்கு மனநலப் பிரச்னைகள் ஏற்பட காரணம் என்ன என கண்டறிவது. மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வயது, தன்மை பற்றி ஆராய்ந்து உளவியல் ஆலோசனை வழங்குவது. மூளையில் உள்ள ரசாயன சமநிலையை மீட்பது. அவர்களுடன் பேசுவது, உணர்வுகளை புரிந்து அதற்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிப்பது. மனச்சிதைவு, மனச்சோர்வு, கவலை, போதை பழக்கம், தற்கொலை எண்ணங்கள் போன்றவற்றை வேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து குணப்படுத்துவது.
என்ன வகையான மனநல பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஆன்லைன் விளையாட்டு, அதீத இன்டெர்நெட் பயன்பாடு, மன அழுத்தில் தற்கொலை முயற்சி, குழந்தைகள் மனநலம் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல சிறப்பு மனநோய்கள் உள்ளன. இதற்கு காரணம் இணையதளத்தை அதிக நேரம் பயன்படுத்துவது, ஆபாச படங்கள் பார்ப்பது போன்றவற்றால் மூளை செயல்பாடு ஒரே நிலையில் பழகிவிடும். பாதிப்பின் தொடக்க நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கினால் 80 சதவீதம் குணமாகும். மற்றவர்களுக்கு மருந்து மூலம் மூளையின் நிலைப்பாட்டை மாற்றி முயற்சி செய்யப்படும். அப்போது தான் தற்கொலை எண்ணம், அலைபேசி பயன்பாடு ஆசை குறையும்.
வயதானவர்களுக்கு பாதிப்பு வருமா வயதானவர்களுக்கு ஞாபக மறதி ஒரு வகை மனநோய். மனதளவில் ஏற்படும் மாற்றம், நரம்புகள் தளர்வு காரணங்களால் மறதி ஏற்படுகிறது. அவர்களுக்கு பயிற்சி, மருந்துகள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவோர் அதில் இருந்து மீள உடல் நச்சு நீக்கம், மறுவாழ்வு, மனநல ஆலோசனை வழங்கப்படும்.
தேனி மனநல பிரிவின் செயல்பாடு தேனி என்.ஆர்.டி., நகரில் பழைய அரசு மருத்துவமனை கட்டடத்தில் மனநலப்பிரிவு செயல்படுகிறது. இப்பிரிவில் மாதம் 2000 வெளிநோயாளிகளும், 800 உள்நோயாளிகளும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். போதை மறுவாழ்வு மையமாகவும் இப்பிரிவு செயல்படுகிறது. இதுதவிர நர்சிங், இளநிலை, முதுகலைப்பிரிவுகளில் சுமார் 100 பேர் படிக்கின்றனர்.
குழந்தைகளுக்கு கூறும் ஆலோசனை 5 வயதுக்கு பின் பச்சிளம் குழந்தைகளின் மனநிலை, மூளையின் வளர்ச்சி நிலையில் மாற்றம் இருந்தால் கண்டறியப்படும். சில குழந்தைகள் ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். இன்றைய பெற்றோர் பலரும் இதுபற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லை. குழந்தை யாரரையும் முகம் பார்த்து பேசாது.
பேச்சில் தடுமாற்றம் இருக்கும் ஆட்டிசம் பாதிப்பு ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபடும். அதனை 'ஸ்பெக்ட்ரம்' என்போம். 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அலைபேசி பயன்படுத்த கூடாது என்பது பற்றி பெற்றோர் பலருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை. இதனால் 100 ல் 20 சதவீதம் குழந்தைகளுக்கு மனநல பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கிறது. மேலும் 5 முதல் 10 வயது குழந்தைகள் வாரத்தில் 1 மணி நேரம் மட்டும் தன் அலைபேசிகளை பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தி உள்ளது என்றார்.