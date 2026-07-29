தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மேகமலையில் பட்டா நிலங்களை பாதுகாக்க கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் :தேனி எம்.பி., மத்திய அமைச்சரிடம் மனு

மேகமலையில் பட்டா நிலங்களை பாதுகாக்க கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் :தேனி எம்.பி., மத்திய அமைச்சரிடம் மனு

மேகமலையில் பட்டா நிலங்களை பாதுகாக்க கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் :தேனி எம்.பி., மத்திய அமைச்சரிடம் மனு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:48 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:48 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேனி:ஸ்ரீவி.,-மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதிகளான வருஷநாடு மற்றும் சுற்றுப்பகுதி கிராமங்களில் பட்டா நிலங்களை பாதுகாக்க கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என வனம், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை மத்திய அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவிடம் தேனி தி.மு.க., எம்.பி., தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மனு கொடுத்தார்.

அதில்,'பல்லுயிர்ப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ஸ்ரீவி., மேகமலை புலிகள் காப்பகம் அறிவிக்கப்பட்டது. இங்கு பல தலைமுறைகளாக வாழும் பட்டா நில உரிமையாளர்கள், விவசாயிகளின் உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். அப் பகுதியில் விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் அணுகு சாலைகள் சீல் வைத்துள்ளதால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கிறது. உச்சநீதிமன்றம் 2025 ல் வனப்பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட்டது. பட்டா நிலங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடவில்லை. விவசாய நிலங்களுக்கான பாதைகள் வழங்கப்படாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளதால் மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். வெளியேற்ற நடவடிக்கை துவங்கும் முன் பட்டா நிலத்திற்கு, வன ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை வேறுபடுத்த கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என கோரியுள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us