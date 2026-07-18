அரசு நிதி ஒதுக்காததால் தேனி ராஜவாய்க்கால் பணி முடக்கம்
அரசு நிதி ஒதுக்காததால் தேனி ராஜவாய்க்கால் பணி முடக்கம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:28 AM
தேனி: தேனியில் அமைந்துள்ள ராஜவாய்க்காலை சீரமைப்பிற்கு அரசு நிதி ஒதுக்காததால் துார்வாரும் பணி இரு ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போட்டப்பட்டுள்ளது.
தேனி நகரில் கம்பம் ரோட்டில் மின் மயானம் அருகே கொட்டக்குடி ஆற்றில் துவங்கும் ராஜவாய்க்கால் நகர்பகுதியில் 2.47 கி.மீ., துாரம் பயணித்து மதுரை ரோட்டில் உள்ள ராஜாகுளத்தில் சேர்கிறது.
இந்த ராஜவாயக்கால் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்புவரை நன்னீர் வாய்க்காலாக பயன்பாட்டில் இருந்தது. அதன்பின் ஆக்கிரமிப்புகளால் சுருங்கியது. நீதிமன்ற உத்தரவில் ராஜவாய்காலில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த 160க்கும் மேற்பட்ட வணிக கட்டடங்கள், வீடுகள் இடித்து அகற்றப்பட்டன. அதன்பின் நகராட்சி சார்பில் ரூ.2.26 கோடி செலவில் 5 இடங்களில் சிறிய பாலம், பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் கால்வாயில் கான்கிரீட் பாலம் அமைக்கப்பட்டன.
கிடப்பில் பணிகள் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அரண்மனைப்புதுார் விலக்கு வரை நீர்வளத்துறை சார்பில் 2.60 கி.மீ., துாரத்திற்கு கான்கிரீட் படுகை, கால்வாய் கரைகளில் சாய் தள படுகை அமைக்க ரூ. 32 கோடியில் அறிக்கை தயாரித்து அரசிற்கு அனுப்பினர். ஆனால் இதுவரை அப்பணிகள் பற்றி நடவடிக்கை இல்லாததால் ராஜவாய்க்கால் கழிவு நீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுத்தும் இடமாக மாறியுள்ளது.
நிதி ஒதுக்கினால் பணிகள் தொடரும் நீர் வளத்துறையினர் கூறுகையில், 'முன்பு அனுப்பி இருந்த அறிக்கையை மறு மதிப்பீடு செய்து அனுப்ப கூறி இருந்தனர். மீண்டும் ரூ. 24 கோடியில் துார்வாரும் பணிகள், கான்கிரீட் படுகை, வேலிகள் அமைக்கும் வகையில் அறிக்கை தயாரித்து அனுப்பி உள்ளோம். அரசு நிதி ஒதுக்கினால் பணிகள் துவங்க வாய்ப்புள்ளது,' என்றனர்.