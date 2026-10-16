தேனி இன்றைய நிகழ்ச்சி 16/10/2026

UPDATED : அக் 16, 2026 07:56 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:02 AM
நவராத்திரி விழாசிறப்பு பூஜை: கவுமாரியம்மன் கோயில், வீரபாண்டி,மாலை 7:00 மணி.மீனாட்சி அலங்காரம் : காமாட்சி அம்மன், சாத்தாவுராயன் கோயில், அல்லிநகரம்,மாலை 6:00 மணி, கோபூஜை, காலை 7:00 மணி.துர்கை அலங்காரம்: பத்ரகாளியம்மன் கோயில், தேனி, மாலை 6:00 மணி.காமாட்சி அலங்காரம்: முத்துமாரியம்மன் கோயில்,சமதர்மபுரம், தேனி, மாலை 6:00 மணி.சிறப்பு அலங்காரம்: ஆர்யவைஸ்ய மகால், கடைவீதி, ஆண்டிபட்டி, காலை 9:00 மணி, இரவு 8:00 மணி.சொற்பொழிவு: வசந்தமகால், உழவர்சந்தை ரோடு, தேனி, தலைப்பு: அவனருளாலே, பேசுபவர்: பேராசிரியர் சுந்தர ஆவுடையப்பன், மாலை 6:00 மணி.லட்சுமி அலங்காரம்: பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோயில், அரவிந்த் கண்மருத்துவனை எதிர்புற ரோடு, ஸ்ரீராம் நகர், தேனி, மாலை 6:00மணி.
ஆன்மிகம்
சிறப்பு பூஜை: பெத்தாட்சி விநாயகர் கோயில், ரயில்வே கேட் அருகே, தேனி, காலை 6:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், பங்களாமேடு, தேனி, காலை 7:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை : வீரப்ப அய்யனார் மலைக்கோயில், அல்லிநகரம், காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: வேல்முருகன் கோயில், பெரியகுளம் ரோடு, தேனி, காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: அஷ்டதிரி பத்ரகாளியம்மன் திருக்கோவில், சிவராம் நகர், தேனி, காலை 7:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: மூங்கிலணை காமாட்சியம்மன் கோயில், தேவதானப்பட்டி, காலை 6:30 மணி, இரவு 7:00 மணி.
சொற்பொழிவுநாமத்வார் பிராத்தனை மையம், தெற்கு அக்ரஹாரம், பெரியகுளம்,பேசுபவர்: கிருஷ்ணசைதன்யதாஸ், காலை 6:00 மணி முதல்.
பொதுஇலவச தேனீ வளர்ப்பு, தேனி மதிப்புக்கூட்டல் பயிற்சி: கனரா வங்கி ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம், கருவேல்நாயக்கன்பட்டி, தேனி, காலை 9:30 மணி.
இலவச யோக பயிற்சி: அறிவுத்திருக்கோயில், பென்னிகுவிக் நகர், நான்காவது தெற்கு குறுக்குத்தெரு, திட்டசாலை, தேனி, காலை 10:00 மணி, மாலை 5:00 மணி.
பெட்ரோல் ரூ.108.89
டீசல் ரூ.100.73