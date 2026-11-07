சின்னபொட்டிபுரத்திற்கு பஸ் வசதி இன்றி சிரமம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
போடி: போடியில் இருந்து சின்ன பொட்டிபுரத் திற்கு பஸ்வசதி இன்றி மக்கள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர்.
போடி அருகே 8 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது சின்னபொட்டிபுரம். 150 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். விவசாயம், ஆடுகள் வளர்ப்பு முக்கிய தொழிலாகும். இங்கு ஆரம்பப் பள்ளி மட்டும் உள்ளது. நடு நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்க 2 கி.மீ., தூரம் உள்ள ராசிங்காபுரம், 3 கி.மீ, தூரம் உள்ள சிலமலைக்கு நடந்தும், சைக்கிள், டூவீலர் செல்ல வேண்டும். இதனால் மாணவர்கள் சிரமம் அடைகின்றனர். மருத்துவம், அத்தியாவசிய பொருட்கள் பெற ராசிங்காபுரமும், முடியாத நிலையில் போடிக்கு செல்ல வேண்டும்.
15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடியில் இருந்து சின்ன பொட்டிபுரம் வழியாக சின்னமனூருக்கு பஸ் இயக்ப்பட்டன. அதன் பின் தற்போது வரை பஸ்கள் இயக்கவில்லை. இதனால் மாணவர்கள், பொதுமக்களும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர். காலை, மாலையில் பஸ் இயக்க கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
போடியில் இருந்து சின்ன பொட்டி புரத்திற்கு பஸ் வசதி ஏற்படுத்தி தர அரசு போக்குவரத்துகழக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.