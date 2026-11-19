கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் இருபோக நெல் சாகுபடிக்கு வாய்ப்பில்லை: பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் குறைவதால் புலம்பல்
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் இருபோக நெல் சாகுபடிக்கு வாய்ப்பில்லை: பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் குறைவதால் புலம்பல்
ADDED : நவ 18, 2026 03:50 PM
கம்பம்: பெரியாறு அணையின் நீர் மட்டம் மள மளவென குறைந்து வருவதால் இனி இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடிக்கு வாய்ப்பில்லை என கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் புலம்ப துவங்கியுள்ளனர்.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் முல்லைப் பெரியாறு பாசனத்தில் இருபோக நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. இது தவிர பெரியாறு, பி.டி.ஆர்., வாய்க்கால் பாசனத்தில் 5100 ஏக்கர் ஒரு போக நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. மேலூர், நிலக்கோட்டை, சோழவந்தான் பகுதிகளில் 2 லட்சம் ஏக்கர் வரை பெரியாறு பாசனத்தில் பயன்பெறுகிறது.
இந்தாண்டு பருவமழை காலம் தவறி பெய்ததால், கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் சாகுபடி செய்துள்ள முதல் போக சாகுபடியே இன்னமும் அறுவடை செய்யாத நிலை உள்ளது.
நெல்நாற்று வளர்ப்பு
இந்நிலையில் கம்பத்தில் சின்ன வாய்க்கால் மற்றும் உத்தமுத்து வாய்க்கால் பாசனத்தில் 500 ஏக்கரில் இரண்டாம் போக சாகுபடிக்கென நெல் நாற்று வளர்க்க துவங்கி உள்ளனர். சின்னமனூர் மூலப் பத்து பகுதியிலும் கணிசமான பரப்பில் நாற்றாங்கால் அமைத்துள்ளனர். நடவு பணிகள் மேற்கொள்ள டிச. கடைசி வாரமாகிவிடும்.
இந்நிலையில் நீர்வளத் துறையினர் எதையுமே ஆராயாமல், திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை தாலுகா மற்றும் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் தாலுகா பகுதிகளில் 45 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு நெல் சாகுபடிக்கென விநாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி வீதம் கடந்த நவ 14 ல் திறந்து விட்டுள்ளனர்.
அபாய நிலையில் அணை நீர்மட்டம்
இதனால் அணையில் நீர்மட்டம் மள மளவென இறங்கி 120 .80 அடிக்கு வந்துள்ளது. அணையிலிருந்து 900 கன அடி எடுக்கப்படுகிறது. அணைக்கு விநாடி 105 கன அடி மட்டுமே வரத்து உள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால் டிசம்பர் இறுதிக்குள் அணையின் நீர் மட்டம் அபாயகரமான எல்லைக்குள் வந்துவிடும். அதன் பின் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் தர மாட்டார்கள். குடிநீர் தேவைக்கு பயன்படும். இதனால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி நடைபெறுவது சிரமமாகும்.
நீர் மேலாண்மை இல்லை:
இது தொடர்பாக கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: அணையிலிருந்து நவ. 14 முதல் ஆயிரம் கன அடியை எடுக்கின்றனர். இதனால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி செய்ய முடியாது என்பதை நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளரை சந்தித்து வலியுறுத்தினோம். ஆனால் நாங்கள் சந்தித்து விட்டு வந்த சில நாட்களிலேயே நிலக்கோட்டை, சோழவந்தான் பகுதி களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட்டனர். இதனால் அவர்களும் விவசாயம் செய்ய முடியாது. நாங்களும் செய்ய முடியாத நிலையை நீர்வளத்துறை எடுத்துவிட்டது. தண்ணீர் மேலாண்மை விவகாரத்தில் நீர்வளத்துறை பொறியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். அப்போது தான் இக்கட்டான சூழலில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது தெரியும் என்றனர்.