/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/குண்டர் சட்டத்தில் மூவர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
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தேனி: கம்பம் சினிமா தியேட்டர் அருகே நடந்த கொலை வழக்கில் கம்பத்தை சேர்ந்த கிரி 21, ஹரி ரஞ்சித்குமார் 21 ஆகியோரை கம்பம் வடக்கு போலீசார் கடந்த மாதம் கைது செய்தனர்.
பொம்மையகவுண்டன்பட்டி பாலன்நகர் யோகராஜ் 42, என்பவரை 5கிலோ கஞ்சாவுடன் அல்லிநகரம் போலீசார் அக்., 18 ல் கைது செய்தனர். மூவரையும்குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கலெக்டருக்கு பரிந்துரை செய்தார். கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி புகாரில் மூவரையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.