/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அரசு பஸ் டிரைவரை தாக்கிய மூவர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 03:38 PM
அ நிறம் | அளவு
மூணாறு: கேரளா, எர்ணாகுளம் மாவட்டம் கோதமங்கலத்தில் இருந்து மூணாறு அருகில் உள்ள சூரியநல்லிக்கு கேரள அரசு பஸ் இயக்கப்படுகிறது. அந்த பஸ்சை நவ.8ல் கோதமங்கலத்தைச் சேர்ந்த சலீம் 50, ஓட்டினார். சூரியநல்லியில் பயணிகளை இறக்கி விட்ட பிறகு பஸ்சை திருப்பியபோது, அங்கு நிறுத்தி இருந்த ஜீப்பில் உரசியது. அதனால் டிரைவர் சலீமை சிலர் தாக்கினர்.
அவர் பலத்த காயங்களுடன் கோதமங்கலம் தாலுகா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இச்சம்பவத்தில் சூரியநல்லியை சேர்ந்த செல்லதுரை 45, முனியாண்டி 30, வேல்முருகன் 30, ஆகியோரை சாந்தாம்பாறை எஸ்.ஐ., அனில்குமார் தலைமையில் போலீசார் கைது செய்தனர்.