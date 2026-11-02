/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மூணாறில் திருட்டிய மூவர் தேனியில் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:24 PM
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மூணாறு: மூணாறு அருகே மாங்குளம், விரிபாறை பகுதியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் மதுரையைச் சேர்ந்த சுபாஷ் 20, பிரவீன் 21, விக்னேஷ் 20, ஆகியோர் ஊழியர்களாக வேலை செய்தனர்.
தங்கும் விடுதியில் கட்டுமான பணிக்கு வந்த தோக்குபாறை பகுதியை சேர்ந்தவர்களின் அலைபேசிகளை மூவரும் திருடினர். பின் தங்கும் விடுதியில் இருந்து அடிமாலி வழியாக சொந்த ஊருக்கு தப்பி செல்ல முயன்றனர். மூணாறு போலீசில் விடுதி நிர்வாகத்தினர் புகார் அளித்தனர். போலீசார் தேனி பஸ் ஸ்டாண்டில் வைத்து சுபாஷ்,பிரவீன், விக்னேஷ் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து மூணாறுக்கு அழைத்து வந்தனர்.