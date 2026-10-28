நெல் பயிரில் புகையான் தாக்க வாய்ப்பு

UPDATED : அக் 25, 2026 04:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:06 PM
கம்பம்: கம்பம் பகுதி நெல் பயிரில் புகையான் தாக்குதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை தடுக்க, கம்பம் வேளாண் உதவி இயக்குநர் அம்பிகா ஆலோசனையில் கூறியிருப்பதாவது :
கம்பம் வட்டாரத்தில் நெல் சாகுபடியில் காலை, மாலையில் மழையும், அதிகாலையில் லேசான பனியும் உள்ளது. இதனால் நெல் பயிரில் அடிப்பகுதியில் இளம் பூச்சிகளும், முதிர்ந்த பூச்சிகளும் இருந்து பயிரின் சாற்றை உறிஞ்சும். புகையானால் பயிர்கள் வளர்ச்சி குன்றி காயத் தொடங்கும். தீய்ந்தது போல் மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிறமாகவும் காய்ந்தும் காணப்படும்.
இதை கட்டுப்படுத்த வயலில் நீரை முழுவதும் வடித்து விட வேண்டும். சூரிய ஒளி காற்றோட்டம் அடிப்பகுதியில் நன்கு படும்படி செய்ய வேண்டும். தேவைக்கு அதிகமாக தழைச்சத்து உரங்களை போட கூடாது. விளக்கு பொறி அமைத்து புகையான் கவர்ந்து அழிக்கலாம். பகலில் மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறிகளை பயன்படுத்தலாம். வயலில் நன்றாக நீர் வடித்த பின் மருந்து தெளிக்க வேண்டும். நேரடியாக மருந்தை தூரின் அடிப்பகுதியில் தெளிக்க வேண்டும்.
ஒரு எக்டேருக்கு பைமெட்ரோசின் 50 சதவீதம்,300 கிராம் அல்லது இமிடாக்ளோப்ரிட் 125 மில்லி அல்லது பைப்ரோனில் 1000 மில்லி அல்லது டைனோ டெபியூரான் 20 சதவீதம்,200 கிராம் அல்லது வேப்ப எண்ணெய் 3 சதவீதம் 15 லிட்டர் ஒட்டும் திரவத்துடன் சேர்த்து தெளிக்கலாம். சந்தேகம் ஏற்பட்டால் கம்பம் உதவி வேளாண் இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார்.