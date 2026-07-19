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உரிய விலை கிடைக்காமல் தக்காளி விவசாயிகள் தவிப்பு

உரிய விலை கிடைக்காமல் தக்காளி விவசாயிகள் தவிப்பு

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:06 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:06 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM

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தேவாரம்:தேனி மாவட்டத்தில் மழை இன்றி வெயிலின் தாக்கம், பலத்த காற்றால் தக்காளி விளைச்சல் பாதித்துள்ளது. உற்பத்தி செய்ததற்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

தேவாரம், பொட்டிப்புரம், டி.புதுக் கோட்டை, மேட்டுப்பட்டி, மறவபட்டி, கோணாம்பட்டி, சிலமலை, போடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் தக்காளி சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தக்காளி நடவு செய்து 65 முதல் 70 நாட்களில் பலன் தரக்கூடியது. இப்பகுதியில் விளையும் தக்காளி மதுரை, திருச்சி, ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கலுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்புகின்றனர்.

தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் தரம் பிரிக்காத தக்காளி கிலோ ரூ. 15க்கும், தரம் பிரித்த தக்காளி கிலோ ரூ. 25 முதல் 30 வரை நிர்ணயித்து 16 கிலோ பெட்டிகளாக வியாபாரிகள் வாங்கி சென்றனர். சில்லறையில் கிலோ ரு.40 முதல் ரூ.50 வரை விற்றனர். தற்போது தரம் பிரித்த தக்காளியை கிலோ ரூ.15 முதல் ரூ.20 வரை நிர்ணயித்து விவசாயிகளிடம் வாங்கி செல்கின்றனர்.

விவசாயிகள் கூறுகையில்: மழை இன்றி, பலத்த காற்று, வெயில் தாக்கத்தால் கடந்த மாதத்தை விட தற்போது தக்காளி விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. அதே போல் கிலோ விற்கு ரூ. 10 குறைத்து வியாபாரிகள் வாங்கி செல்கின்றனர். உரிய விலை கிடைப்பதில்லை. இந்த விலை உரம் விலை உயர்வு, மருந்தடிப்பு, எடுப்பு கூலிக்கு கூட கட்டுபடியாகா வில்லை. இதனால் சிரமம் அடைந்து வருகிறோம் என்றனர்.

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