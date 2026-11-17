/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/நாளை மறுதினம் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:16 PM
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தேனி: ஆண்டிபட்டி தாலுகாவில் நாளை மறுதினம் (நவ.,18) காலை 9:00 மணி முதல் நவ., 19 காலை 9:00 மணி வரை உங்களைத்தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் தலைமையில் மாவட்ட அதிகாரிகள் தாலுகாவில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகள்,பள்ளிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர். நாளை மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை ஆண்டிபட்டி சிலம்பு திருமண மண்டபத்தில் பொதுமக்களிடம் கலெக்டர் மனுக்கள் பெறுகிறார். ஆண்டிபட்டி தாலுகாவை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அரசு துறைகள் சார்ந்த கோரிக்கைகள், புகார்களை மனுக்களாக வழங்கி பயன்பெறலாம் என கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.