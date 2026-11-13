சுருளி அருவியில் நாளை சாரல் விழா துவக்கம்:ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
சுருளி அருவியில் நாளை சாரல் விழா துவக்கம்:ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 04:38 PM
கம்பம்: சுருளி அருவியில் நவ., 14,15 ல் சாரல் விழா நடைபெறுவதையொட்டி ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியை நெடுஞ்சாலைத் துறை மேற்கொண்டது.
தேனி மாவட்டத்தில் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக சுருளி அருவி உள்ளது. சுருளிஅருவியில் குளிக்க தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். சுற்றுலா தலமாக மட்டுமல்லாமல் ஆன்மிக தலமாகவும் விளங்குகிறது. மறைந்த முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பதற்கு சிறந்த இடமாகும். எனவே தை, ஆடி, புரட்டாசி அமாவாசை நாட்களில் இங்கு ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் கூடுவார்கள்.
சுருளி அருவிக்குள் நுழையும் இடத்தில் ரோட்டின் இருபுறமும் பக்கத்து கிராமங்களில் வசிப்பவர்கள் சிறு சிறு பெட்டி கடைகள் வைத்துள்ளனர். இதனால் அருவிக்குள் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.வாகனங்கள் சென்று வர முடியாத நிலை இருந்தது. இது தொடர்பாக பரவலாக புகார்கள் கலெக்டரிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் நவ. 14,15 ல் சாரல் விழா நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. இவ் விழாவில் அமைச்சர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதனால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி உத்தரவிட்டார். அதன் பேரில் நேற்று காலை போலீஸ் உதவியுடன் உத்தமபாளையம் நெடுஞ்சாலைத் துறை உதவி செயற்பொறியாளர் வெங்கடேஷ் தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்றனர்.
இதற்கு கடைக்காரர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினர். ஆனாலும் நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் கடைகளை அகற்றினர். பெரும்பாலான கடைகளை அதன் உரிமையாளர்கள் அகற்றினர். ஊராட்சிக்கு சொந்தமான இடங்களில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளும் அகற்றப்பட்டன.