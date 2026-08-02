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﻿ இடுக்கியில் சுற்றுலாவுக்கு தடை

﻿ இடுக்கியில் சுற்றுலாவுக்கு தடை

ADDED : ஆக 02, 2026 01:10 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:10 AM

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மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இடுக்கி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை முதல் பலத்த மழை பெய்த நிலையில், நள்ளிரவில் கன மழையாக மாறியது. நேற்று காலை 8:00 மணிப்படி சராசரி மழை 143.24 மி.மீ., பதிவானது. இது பருவ மழை சீசனில் மிகவும் அதிகமாகும்.

அதிகபட்சமாக பீர்மேடு தாலுகாவில் 213 மி.மீ., மழை பெய்தது. பிற தாலுகாக்களான தொடுபுழா 212.2, இடுக்கி 154, உடும்பன்சோலை 75.4, தேவிகுளம் 61.6 மி.மீ., மழை பெய்தது. மாவட்டத்திற்கு நேற்று கன மழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று காலை வானிலை ஆய்வு மையம் அதி தீவிர மழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுத்தது. கன மழை தொடர்வதால் நீர் நிலைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது. குறிப்பாக பெரியாறு, முதிரைபுழை, தொம்மன் குத்து உட்பட பல ஆறுகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடியது. கல்லார்குட்டி, மலங்கரா, பாம்ளா, இரட்டையாறு ஆகிய அணைகள் திறக்கப்பட்டன.

மாவட்டத்தில் சுற்றுலா பகுதிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்ட நிலையில், அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை நீர் நிலை சுற்றுலா, டிரக்கிங் உட்பட சாகச சுற்றுலா ஆகியவற்றிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் தெரிவித்தார்.

3 சிறுவர்கள் பலி மலப்புரம் மாவட்டம் கந்தமங்கலத்தில், வீட்டிற்கு அருகே இருந்த ஓடையில் தவறி விழுந்து, அப்துல் முகைன், 3, என்ற சிறுவன் நேற்று உயிரிழந்தான். இதே மாவட்டத்தில், நீராடு என்ற பகுதியில் வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த, ஆதம் ஐமான், 4, என்ற சிறுவனும், அருகே உள்ள ஓடையில் தவறி விழுந்து, நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு உயிரிழந்தான்.

கோட்டயம் மாவட்டத்தின் இந்திரா நகரில், வீட்டின் அருகே இருந்த மழைநீர் நிரம்பிய குழியில் விழுந்து, மிளன் ஷிபு, 11, என்ற சிறுவன் உயிரிழந்தான்.

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