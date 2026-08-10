குண்டளை அணையில் மீண்டும் சுற்றுலா படகு சேவை

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:47 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:40 PM
மூணாறு:குண்டளை அணையில் எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சுற்றுலா படகு சேவை துவங்கியதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஜூலை 30ல் தென்மேற்கு பருவ மழை வலுவடைந்து ஜூலை 31ல் கனமழையாக மாறியது. அதனால் பாதுகாப்பு கருதி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா பகுதிகளை மூட ஆக.1 ல் மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி நீர்நிலை, சாகச சுற்றுலா பகுதிகள் உள்பட அனைத்து சுற்றுலா பகுதிகளும் மூடப்பட்டன.
தற்போது மாவட்டத்தில் மழை சற்று குறைந்ததால் ஒரு சில பகுதிகளில் சுற்றுலா பகுதிகள் திறக்கப்பட்டன.
தேவிகுளம் தாலுகாவில் மூணாறு, பள்ளிவாசல், குஞ்சுதண்ணி ஆகிய கிராம நிர்வாகங்களுக்கு உட்பட்ட சுற்றுலா பகுதிகள் திறக்கப்படவில்லை. அதேசமயம் மூணாறு அருகில் உள்ள குண்டளை அணையில் எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று மீண்டும் சுற்றுலா படகு சேவை துவங்கியது. மழை சற்று பெய்த போதும் பெடல் படகுகளில் பயணிகள் பயணித்து மகிழ்ந்தனர்.