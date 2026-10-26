/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து பயணிகள் 13 பேர் காயம்
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 05:24 PM
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மூணாறு: மூணாறுக்கு வேனில் சுற்றுலா வந்த பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த பயணிகள் நேற்று முன்தினம் மாட்டுபட்டிக்கு சென்றனர்.
அங்கிருந்து மூணாறை நோக்கி திரும்புகையில் இரவு 7:30 மணிக்கு கிராம்ஸ்லாண்ட் எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள ஆபத்தான வளைவில் திரும்பும்போது வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்தது. டிரைவர் உமாபிரகாஷ் மற்றும் பயணிகள் விக்னேஷ், சிவரஞ்சனி, அஸ்வின்ஹரி உள்பட 13 பேர் காயம் அடைந்தனர். அவர்கள் மூணாறு டாடா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்கு பின் சொந்த ஊர் திரும்பினர்.